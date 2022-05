«Men e’kje han sønn te ...?»

MAIJAZZ: Jo, og det glemmer man ganske fort, for Kyle Eastwood kan spille.

Kyle Eastwood har vært i Stavanger før. Nå tok det tre år og en pandemi før han fikk gjennomført sin filmkonsert.

Jeg ble sittende og tenke på dette: Hjelpesogbevares for en byrde det må være å være sønnen til. Eller er det en velsignelse, En tjuvstart? Et aktivum? Nå tror jeg ikke det er veldig synd på Kyle Eastwood, sønn av Clint, for han har fått ting til helt på egne bein. Bassisten med den knalltøffe faren har spilt og fått skrøyd siden 90-tallet. Men summingen i Stavangeren før avspark denne maijazzkvelden handlet, siden vi alle er enkle folk, om at det var sønn av Dirty Harry som skulle spille.

Han har forresten laget musikk til veldig mange av farens filmer, så det er ikke sånn at han padler for livet for å komme bort fra farens kjølvann. Han ser ut til å leve ypperlig med å være en Eastwood, for eksempel i et intervju Aftenbladet gjorde med ham i 2013, og når han først entrer scenen. Og når sølvreven plukker opp kontrabassen og begynner å spille, da er det selvsagt revnende likegyldig om faren er Dirty Harry, disponent på Domus eller distriktssekretær i indremisjonen.

Filmmusikk

Nok om det, nok tabloid hurramegrundt, nok slektsgranskning på lavt nivå. Her er det forsøksvis faglige: Kyle Eastwood er en flink fyr som reiser med et godt band. En ryddig gjeng, en gjeng som spiller på skjema som har rom for improviserte soloer og som på svært kompetent vis spiller seg gjennom ulike tema fra filmhistorien. Utgangspunktet er albumet «Cinematic» fra 2019. Musikk fra «Taxi Driver», «Gran Torino», «Pink Panther», «Skyfall» og en rekke andre. «Bullitt», også, den med Steve McQueen og den berømte biljakten i San Francisco. Det er 1968-referansen sin det!

Mye av dette låter som klassisk, klassisk jazzklubb. Røyk fra kumlokk og sigarer, politi og mafiakjeltring i New York, damsels in distress, en saksofon som synger i natten og alt det der. Musikk fra en av de amerikanske kystene fra 50- og 60-tallet, men noen moderne vrier. Etter en innledende hyllest til jazzklubben Ronnie Scott i London er det raskt over på det dramatiske og kjenslefulle «Taxi Driver»-temaet. Finfine greier, godt spilt, kjekt å høre.

Man vinner ingen innovasjonspriser eller venner i progressive miljøer av å spille oppjazza men ganske streite variasjoner over filmmusikk, men det er altså fryktelig kjekt å høre på. Snilt, ganske ufarlig, gjenkjennelig og beint fram trivelig. «Mmmm, ooo, ja», sier publikum når Eastwood har presentert neste låt og neste film. «Den huske eg godt», hvisker min sidemann til sin sidemann når «Bullitt»-musikken kommer. De storkoser seg, og verken de eller jeg har særlig mye imot å høre walking bass, visper, piano og to blåsere slentre seg elegant gjennom musikk fra John Williams eller Ennio Morricone.

Nesten juks

James Bond-kvoten fylles av en lang solostafett der vi stundom kommer tilbake til Adeles «Skyfall»-tema. Resten er reinspikka fløyelklubbjazz. Musikken til fader Clints «Gran Torino» er også fin. I likhet med filmen er lydsporet dels nostalgisk, dels trist og bærer i seg et håp om bedre tider.

Kyle Eastwood og hans menn opererer langs kjente stier. De tar seg sine friheter i solopartiene, som det er mange av. Filmmusikken brukes stort sett som utgangspunkt for frileken. Er det dyktige? Ja, absolutt. Er det kjekt å høre på? I aller høyeste grad. Er det nesten litt juks når de henter fram «Love Theme» fra «Cinema Paradiso»? Ja, det er pigede helt på grensen. Og knallfint, framført på piano, elbass og sopransaksofon. Jeg kan ha forståelse for dem som måtte synes dette var vel trygt og tradisjonelt, men noen ganger er det ok å pløye kjent mark, så sant det gjøres godt.

Hva spiller man som ekstranummer når så mye kjent og kjært har vært tema? Hva med Miles Davis’ «All Blues»? Klart de spiller den. Ingen gikk derfra skuffet, og det var sønn til hvem sa du? Samma det. Bra type!