På død og liv

De føler sterkt i Haugesund, og de formidler stort sett godt, selv når det er vondt.

Eivind Jul er journalist og frontfigur i party- og backingbandet Det Norske Festorkester. Nå gir han ut soloplate.

Leif Tore Lindø Journalist

Eivind Jul: «Hjertejord» (Good Wibes)

Eivind Jul (Wibe Fiksdal) er opprinnelig fra Oslo, vokst opp i Stavanger og har nå base i Haugesund. Han er en flink fyr, og det høres ut som at han har brukt både penger og tid på dette albumet.

Det låter flott, og det starter flott. «Lalala» er en kammerpoplåt, fint dandert med strykere, litt sånn Rufus Wainwright-aktig. Mannen kan skrive gode, melodisterke popsanger, men vokalen til godeste Jul blir litt anonym noen steder.

Her er lyden av ekte, gammeldagse instrumenter, av orgel, gitarer, piano og blåsere. Balladene er vare og fine, litt som en streit utgava av Vamp. Noen steder får han opp intensiteten og tempoet, ofte i et fint tekstlandskap (Karianne Arntzen bidrar sterkt) der liv og død er tema.

Følelsene er store, arrangementene er fyldige og det hele går stort sett godt, med et par unntak. Tom Waits-klassikeren «Tom Traubert’s blues» er fornorsket, men der gaper Jul over for mye.

Alt i alt en fin plate.

Beste spor: «La la la», «Leva evig».