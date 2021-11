Gi tingene tid

Da verden gikk av hengslene, tok hun dag for dag.

Courtney Barnett er ute med sitt tredje album, tre år etter det forrige.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Courtney Barnett: «Things take time, take time» (Marathon Artists/Playground)

Turnélivet kan være hardt, og Courtney Barnett sto på terskelen til å bli utbrent. Hun begynte å skrive sinte sanger, og det var på tide å trappe ned. Hun fløy hjem til Melbourne i Australia og bodde alene for første gang i sitt liv, omgitt av samlivsbrudd, skogbranner og pandemi.

Sangene ble likevel mer villige til å gi livet en sjanse, som på herlig slentrende «Take it day by day»: You gotta put/One foot in front of the other/You'll get what you want/I promise/But don't give up just yet/Maybe tomorrow/Could be time well spent.

Samme tema finner vi på den fine åpningen «Rae street», og vennskap står sentralt. Musikalsk krysser hun Dylan med Stephen Malkmus, stekt under sola som skinner på australske gitarband.

Hun åpner albumet bedre enn hun avslutter det, men demopreget er ikke verre enn at 34-åringen kommer i mål.

Beste spor: «Rae street», «Sunfair sundown», «Take it day by day», «If I don’t hear from you tonight», «Write a list of things to look forward to».