Fascinerande og deprimerande om prinsesse Diana

FILM: Sjølv om me kjenner historia, er dokumentarfilmen om prinsesse Diana stadig både sterk og rystande.

Tok pressa livet av prinsesse Diana? Diskusjonen gjekk friskt etter at ho omkom - og held fram den dag i dag.

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

PRINSESSEN

Kinopremiere: 12.08.2022. Originaltittel: The Princess. Skuespillere: Prinsesse Diana. Sjanger: Dokumentar. Regi: Ed Perkins. Nasjonalitet: England, 2022. Aldersgrense: 6 år. Lengde: 1 time, 46 minutt.

Prinsesse Diana blei 36 år. Ho omkom i ei bilulukke i Paris i 1997. I hælane hadde ho ein skokk paparazzifotografar, slik det hadde vore heilt sidan ho kom inn i den britiske pressas søkelys.

Alt dette veit me jo, etter utallige presseoppslag, bøker, diskusjonar, filmar og TV-seriar.

Ed Perkins nye dokumentarfilm «Prinsessen» bringer sånn sett ikkje nyheiter frå eit kort og gjennomlyst liv. Men eventyret/tragedien er framleis så fascinerande/forferdeleg at du ikkje kan unngå å bli berørt av det du ser.

Perkins formgrep er tydelege og enkle. Han startar med at ei blyg og sjenert 19-årig jente plutseleg blir omringa av pressefolk som vil ha svar på om ho skal gifta seg med landets kronprins. Og så sluttar filmen med gravferda hennar, 17 år seinar.

Heile filmen består av ei samanklypping av arkivmateriale. Her er ingen voice over, ingen kommentarar frå 2022, ingen annan analyse eller etterpåklokskap enn det som blei levert mens Diana levde. Me får dermed sjå henne gjennom det som raskt blei eit nærmast uuthaldeleg problem for henne: Gjennom kameralinsa. Gjennom media.

Dette betyr ikkje at regissør Perkins ikkje har ein tydeleg regi eller eit tydeleg grep på historia han fortel. Han bringer ikkje nyheiter til torgs, men nettopp det faktum at me kjenner historia så godt, gjer at me ser desse bileta med eit anna blikk. Me veit kva som foregår i kulissane mens Diana sit der og ser ukomfortabel ut, og Perkins bruker også bileta bevisst for å styra tolkinga og forståinga vår i den retningen.

Her ligg ein tydeleg kritikk - og mat for tanken som er minst like aktuell i dag: Kor går grensene for kva pressa kan og bør gjera i møte med kongehus og kjendisar? Korleis forheld kongehuset seg til det moderne mediesamfunnet, til sine eigne familiemedlemmer og til sitt eige folk? Kva skal me med monarkiet?

Diana vann prinsen og halve kongeriket. Men ho blei ein fange i eit gullbur. Ei ulukkeleg superstjerne med eit altfor kort liv - i luksus og blitzregn.

Takka seg til å vera eit heilt vanleg menneske.