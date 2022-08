Slengkyss til Iron Maiden

Vikingrock og death metal. Dette har Amon Amarth gjort før. Nå gjør de det igjen, med bravur.

Kvintetten leverer igjen på høyt nivå.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Amon Amarth: «The great heathen army» (Metal Blade)

Det svenske viking-metalbandet Amon Amarth er ute med sitt tolvte album. Bandet har siden debuten i 1998 blitt svenskenes største musikalske death metaleksport.

Det er stor pondus over skivens åpning. «Get in the ring» er på mange måter prototypen av en Amon Amarth-låt.

«Dawn of norsemen» Er vikingrock med stor V. Med gitarriff tatt rett ut av Iron Maidens lærebok, og Johan Heggs umiskjennelig dype røst står dette sporet seg ut som platens flaggskip.

Apropos Iron Maiden. «Saxons and vikings» er en blåkopi av den britiske metallen fra slutten 70-tallet. Til det får de naturligvis med seg Saxon-vokalist Biff Byford.

Amon Amarth-oppskriften er perfeksjonert til fingerspissene, noe som merkes gjennom hele utgivelsen. Dette er et av bandets tyngste og mørkeste plater. Tekstmessig skiller den seg lite fra tidligere utgivelser. Sagaer om vikinger og deres slag brettes ut gjennom skivens ni spor.

Beste spor: «Get in the ring» og «Saxons and vikings»