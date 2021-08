Solfylt og slapt fra Lorde

Jo da, nei da, så ... Lordes tredje album kommer vi ikke til å huske lenge.

Lorde er ute med sitt tredje album, «Solar Power».

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Lorde: «Solar Power» (Universal)

Born in the year of OxyContin

Raised in the tall grass

OxyContin er et av disse legemidlene, i slekt med morfin, som har plaget verden så voldsomt de siste 20–30 årene, og som nok fikk en ny oppsving under koronaen. Lorde (Ella Maria Lani Yelich-O'Connor) ble født på New Zealand det året Oxy ble tilgjengelig i USA. Vi snakker altså om en popstjerne som er i ferd med å bli voksen her, og som i likhet med dette folkedopet fikk stor utbredelse på ganske kort tid.

Hun dunket seg inn på spillelistene og topplistene med «Royals» i 2016, fra et album som var tålig godt. Noen år senere kom den enda bedre «Melodrama», og «Solar Power» er tredje trinn i raketten. Bra?

Meh. Ja, nei, det vil være å strekke det langt.

Når interessen begynner å dabbe av, sånn omtrent halvveis i albumet, dukker bildet opp av at hun – nok en gang – går i slow motion, gjerne på en stand, med armene ut i sommerbrisen. Vi har hørt ganske mye, og ganske fin, sommerlig pop som flyter lett inn det ene øret, men som også slipper ut det andre uten særlig motstand.

Potle

Lorde hater vinteren, til lyden av en dempet kassegitar og rikelig med «aaahhhh»-koring. Lorde forteller en historie fra Hollywood, også det til et lett pop-komp som aldri får fart på seg. Mon tro om hun forsøker å finne noe av den samme den tilbakeholdne suksessen som Billie Eilish gjør det så enormt godt med. Lorde lykkes ikke så godt med det.

Nye narko-referanser og spor av slitsomt liv kommer i «Stoned in the Nail Salon», nok en forsiktig og uforløst musikalsk fortelling. Her springer ordene til en tidligere Bryne-spiller til minnet, ord som ble ytret etter et forsmedelig tap mot Viking: «Dæ varte for potle» (hva vedkommende Bryne-spiller ville sagt om kameravinkelen på coverbildet til Lorde, det vites ikke).

Fakta Lorde Ella Maria Lani Yelich-O'Connor, født 7. november 1996 i Takapuna i Auckland, New Zealand, kjent under artistnavnet Lorde. Sanger og låtskriver. Slo gjennom med «Royals», som toppet listene i Storbritannia og USA. Les mer

Og skulle man sett! Neste sang, «Fallen Fruit» er mer av det samme. Litt smålekker lydproduksjon, en lettrøstet sanger, tilløp til oppfinnsom komposisjon, meeeen det blir ikke det helt store.

Første gang pulsen stiger litt er når hun røper ting og tang i «Secrets From A Girl (Who’s seen it All»). Selvfølgelig legger også denne seg i det samme midt-tempo som resten, og det er ingen grunn til å heise flagget her heller, men: Her dukker i det minste svenske Robyn opp med et spoken-word-innslag som frisker opp og bryter monotonien. Litt kårni er det, og sløsing av god svenske, men hey! På dette tidspunktet var det kjærkomment med noe annet, nesten hva som helst.

Hisser ikke opp noen

Flere av sangene Lorde har tatt med på dette albumet har denne lave pulsen. De er ganske fine, og hennes produsent og komponeringsmakker Jack Antonoff klarer vitterlig å pakke dem lekkert inn. Ikke like fiffig og dristig som andre right-hand-menn, men altså ganske lekkert. Lorde mangler noe grunnleggende, noen skikkelig gode sanger eller noen virkelig gode foredlingsideer. Hun blir stående midt i bassenget. Ikke vil hun ut på dypt vann, og ikke er sangene gode nok til å klare seg inne på grunnå. Det aller meste blir liggende midt i bassenget, i solen, med masse luft rundt seg. Vanskelig å mislike sterkt, og ditto vanskelig å bli engasjert av, med mindre du hisser deg opp av mye fløyte, mellotron og gitar.

Det er feigt å komme med Billie Eilish som alle tings nye målestokk, men det er definitivt spor etter hennes og produsentbroren Finneas O'Connells måte å gjøre ting på her. Lordes sterkeste kort på albumet, 1.33 lange «Leader of a new Regime», er et slikt spor. Flerstemt, sparsommelig, nært og med lett lefling med klassisk kormusikk. Når dette finfine halvannet minuttet er over, er det tilbake til den luftige stranden, armene ut og fint og varmt og helt greit.

Ja, nei, jo da, så sånn gikk det med Lordes tredje album. Det kan fint spilles, men det vil ikke bli husket.

Beste spor: «Leader of a new Regime»