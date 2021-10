Lars Helle drar tilbake til Dagbladet

Etter ti år som sjefredaktør i Aftenbladet, er Lars Helle klar for å dra tilbake til Dagbladet.

Lars Helle fotografert under et allmøte i Aftenbladet denne uken, da styreleder Øyulf Hjertenes offentliggjorde navnet på avisens nye sjefredaktør.

Kjell Arne Knutsen Journalist

- Jiipi! Jeg skal begynne i Dagbladet for tredje gang og det blir like kjekt som da jeg hadde min første nyhetsvakt i januar 1987, sier Lars Helle.

Lars Helle har vært sjefredaktør i Stavanger Aftenblad siden januar 2012. Da kom han fra stillingen som sjefredaktør i Dagbladet.

10. juni i år varslet Helle at han slutter i Aftenbladet. Denne uken ble Kjersti Sortland ansatt som ny sjefredaktør, med arbeidsstart en gang utpå nyåret.

Fredag ble det kjent at Lars Helle begynner i stillingen som stabsredaktør i Dagbladet.

– Jeg har drevet sonderinger i forskjellige retninger, men ingenting ble avklart før torsdag kveld. Da fikk jeg tilbudet av sjefredaktøren i Dagbladet. Hadde egentlig tenkt å bruke lenge tid på tenke meg om, men dette styrer man ikke helt selv, sier Aftenbladets avtroppende sjefredaktør.

Lars Helle har hatt en rekke lederstillinger i Dagbladet: utviklingsredaktør, produksjonsredaktør, magasinredaktør, administrerende redaktør og etikkredaktør, før han til slutt ble sjefredaktør.

Dagbladets sjefredaktør Alexandra Beverfjord er strålende fornøyd med ansettelsen.

– Dette er fantastiske nyheter for oss i Dagbladet. Lars Helle er en særdeles dyktig og svært erfaren medieleder, og vi gleder oss stort til å få ham med på laget igjen, uttaler Alexandra Beverfjord i en pressemelding.

– Lars Helle kjenner Dagbladets unike posisjon, som er å være en hardtslående tabloidavis med hjerte for de svake og muskler i møte med de sterke. Han kjenner våre ambisjoner for fremtiden, og vet hva som skal til for å understøtte disse, sier Beverfjord.

Fra nyttår blir det ukependling til Oslo for Aftenbladets avtroppende sjefredaktør Lars Helle.

For to uker siden kunngjorde Dagbladet at avisen skal øke med opptil 30 nye årsverk i redaksjonen. I den nye jobben får Helle en sentral rolle i å videreutvikle organisasjonen de neste årene.

– Hvorfor gjør du dette, Lars Helle?

– Jeg ble trigget av alle utfordringene som Aller-konsernet har med masse nye folk og mange nye prosjekter. Jeg har jobbet i Dagbladet to ganger før, men aldri jobbet for konsernet hvor alle virksomhetene er samlet. Jeg skal jobbe på tvers for å kjempe om markedsandeler i den beinharde norske medievirkeligheten, Jeg gleder meg til å konkurrere mot både NRK og VG på alle plattformer, sier Helle.

– I en alder av snart 60 år du kunne strengt tatt ha trappet ned arbeidskarrieren din?

– Poenget med å slutte i Aftenbladet har ikke vært å trappe ned, men gjøre noe annet. Det å være sjefredaktør betyr at man er høyt og lavt hele tiden. Kanskje jeg får litt mer struktur på livet nå enn jeg har hatt de siste 20 årene, sier Helle.

Han begynner i den nye jobben 1. januar. Dersom Aftenbladets nye sjefredaktør Kjersti Sortland ikke er på plass til da, vil Aftenbladet få en konstituert sjefredaktør fram til hun er på plass. Dette blir avklart i løpet av de nærmeste ukene.

Fakta Lars Helle Født: 1. november 1962. Sivilstand: Gift med Hilde Torgersen, far til Idunn og Frøy. Bosted: Stavanger Bakgrunn: Utdannet jurist. Begynte som journalist i Dagbladet i 1987. Fra 1988 til 1996 ved avisens Stavanger-kontor. Redaktør i Rogalands Avis fra 1996 til 2000. Tilbake i Dagbladet igjen fra årsskiftet 2000-2001. Var sjefredaktør der fra mai 2010 og fram til han begynte i Aftenbladet i 2012. Les mer