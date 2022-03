Gammal dame er vond å vende

BOK: Lunt og hjarteleg om kunstnarmøte på tvers av generasjonar, som blir litt for Hollywood-koseleg etter kvart.

Tyra Teodora Tronstad debuterer som vaksenromanforfattar.

Tyra Teodora Tronstad: «Det finnes ingen grenser for gult». Roman. 187 sider. Aschehoug.

Sjølv om Tyra Teodora Tronstad (f. 1972) her debuterer som vaksenromanforfattar, er ho langt frå noko førstereisjente. Særleg er ho kjent for fleire av barne- og ungdomsromanane sine, men debuten var med ei diktsamling, allereie for 15 år sidan.

I «Det finnes ingen grenser for gult» er det nettopp ein lyrikar – eller i alle fall ei som gjerne vil vera det – som speler hovudrolla. Her møter me tobarnsmora Sigrid, som på dagtid lever av å levera velformulert salspropaganda i salsavdelinga til eit bustadbyggebyrå. Medan ho gremmer seg over kommersialismen og banaliseringa, ber ho i løynd på den draumen om at noko vedunderleg skal skje: I tidlege morgonstunder og seine kveldstimar skriv ho dikt i smug, som verken sambuaren eller nokon andre får lov til å sjå.

Så ein dag ramlar ho bokstaveleg tala over Marika Møller, ein tidlegare biletkunstnar i 80-åra, på veg heim frå butikken. Marika er jamt over storkjefta, uhøfleg og intolerant, og likevel, eller kanskje nettopp difor, innleiar Sigrid eit venskap med henne. På tvers av generasjonar og personlegdom finn dei to kvinnene kvarandre gjennom ein felles visjon om å uttrykka seg kunstnarisk, enten det er med pensel eller gjennom versemål.

Tronstad klarer på ein smidig måte å smelta saman nåtida og fortida til den uregjerlege Marika, som gjer at forståinga gradvis aukar for henne. Samstundes skapar kontrastane mellom henne og hovudpersonen Sigrid ein god dynamikk i forteljinga. Vekslinga mellom tiltrekking og fråstøyting i tilhøvet dei to kvinnene imellom, og det faktum at Marika blir verande noko av ei gåte, gjer at romanen får noko fleirtydig over seg.

Etter kvart blir handlinga meir stilleståande og gjentakande og får eit preg av det forfattaren er mest kjent for: barne- og ungdomslitteratur. Teksten er jamt over underhaldande og til dels gripande, men er somme tider vel koseleg og melodramatisk. Sjølv om det ikkje blir direkte søtlåtent, får ein stundom assosiasjonar til ymse Hollywood-produksjonar, og tilhøvet mellom Sigrid og Marika kan minna om Fredrik Backmans «En mann ved navn Ove». Akkurat det er ikkje den verste samanlikninga ein roman kan få, som byr på varmhjarta og gjenkjennelege skildringar av kvardagslivet og draumane som ligg like under overflata.