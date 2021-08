Sjelløs film om reinkarnasjon

«Infinite» består av en rekke lån fra bedre filmer, satt sammen til en uinspirert og forutsigbar smørje.

Mark Wahlberg er både produsent og rolleinnehaver i denne intetsigende filmen. Foto: Photo Credit: Peter Mountain

Kine Hult Journalist

Publisert: Nå nettopp

Infinite

Regi: Antoine Fuqua. Skuespillere: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson. Sjanger: Action/Sci-fi/Thriller. Slippes på Paramount+ 11. august.

Det finnes øyeblikk i denne filmen hvor man mistenker Mark Wahlberg for å spille en parodi på seg selv. På et eller annet vis har han klart å framheve sine utilstrekkelige sider som skuespiller, men uten å avvæpne med humor, slik han med stort hell har kommet unna med tidligere.

Men det er ikke først og fremst Wahlberg som utgjør det store problemet i denne filmen, og muligens heller ikke selve historien, selv om den verken utmerker seg som spesielt original eller overraskende (og her tar jeg alle mulige forbehold om at boka den er basert på kan ha kvaliteter som ikke har blitt med i filmatiseringen). Det store problemet er at regissør Antoine Fuqua, til tross for det som ser ut som et romslig budsjett, aldri klarer å komme seg ut av en klisjéfylt hengemyr og noe som mest av alt ligner en likegyldig tilnærming både til handlingen og dem det handler om.

Wahlberg spiller en mann som sliter i livet på grunn av en rekke psykiske lidelser og vrangforestillinger. Helt til han blir plukket ut av sin miserable tilværelse av noen som forteller ham at han er spesiell, en av de få som husker alle sine tidligere liv og som har tatt med seg alle ferdigheter og kunnskap derfra. Men, slik det ofte er i denne typen historier, er ikke samfunnet av de utvalgte få helt harmonisk, også her finnes det en god og en ond leir, som forsøker å ta knekken på hverandre.

I dette tilfellet fører det til en rekke halsbrekkende actionscener krydret med litt vanntortur, avanserte slåsskamper, intense samtaler med rynkede øyebryn og reiser på kryss og tvers i både tid og rom. Det aller meste framstår som uinspirerte lån fra andre og bedre filmer, og persongalleriet er med noen få unntak så blast og personlighetsløst at man glemmer ansiktene så snart rulleteksten kommer. Det er kanskje like greit.