Oljås bedrøvelige historier

BOK: Veteranen Sidsel Mørck med en femtiårskavalkade over så mange slags svik og svikt i våre oljetilsølte liv.

Sidsel Mørck har gitt ut et førtitalls bøker i mange sjangre. Hun er aktuell med oljeromanen «I urent farvann».

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Sidsel Mørck: I urent farvann. Roman. 364 sider. Solum Bokvennen.

Siden hun debuterte med en diktsamling i 1967, har den politisk og samfunnsengasjerte forfatteren (miljø- og kvinnesak er stikkord) Sidsel Mørck (1937) gitt ut et førtitalls bøker i mange sjangre. Hun er fortsatt vital, og med årets roman like engasjert som alltid.

Den har en handling som strekker seg over to generasjoner, med to sammenbundne temaer, problematisert og belyst av livene til en far og hans sønn: I det romanen begynner, sitter ingeniør Ole Viktor Valle på flyplassen i Arkhangelsk og venter på returforbindelse til Norge. Der han sitter, har han nettopp fått beskjed om at den snart åttiårige faren hans er død.

I en sirkelkonstruksjon i jegform forteller sønnen om farens og sitt eget liv, fra faren («en begavet alkoholiker») ble vist bort og skilt fra mora da Ole Viktor var en guttunge, fram til nåtid. Faren var store deler av livet på flukt fra eget opphav og familiært ansvar, men i oljå, som dekksarbeider («roustabout») på plattform i pionertida, tok han en fryktløs kamp også for andres arbeidsforhold og sikkerhet. Det fikk han unngjelde for.

Ole Viktor selv er skoleflink og ærgjerrig, studerer ved NTNU og blir oljeingeniør. Gjennom hundrevis av sider skildrer han heller ureflektert seg selv som den prinsipp- og amoralske karrierist han er, en «company man» uten moralsk ryggrad. Som nyutdannet får han jobb ved Hydro – der han til fortrengsel for andre løgnaktig vil ha det til at han oppdager en forurensningskilde. Han går videre til Statoil, og tar leseren med fra oljefelt til oljefelt, forurensing, korrupsjon og skjørlevnet, fra Qatar til Angola, Nigeria, fra Aserbajdsjan til Iran, til Stavanger og Oslo. At forholdet til kone og datter underveis går med i dragsuget, er lenge mer til lettelse enn bekymring.

Sånn sett er «I urent farvann» en høyaktuell roman fra oljealderen, om omkostningene, personlige og familiære, for politikk, miljø og moral når den blir drevet fram av holdningsløse mennesker. Det skulle angå oss alle, i en roman skrevet i en traust og trygg realismetradisjon, men ikke uten skjønnhetspletter. Inniblant går den over grensen til det langtrukkent omstendelige, og blir kjedelig. Som hovedpersonen selv savner fortellingen da trøkk og temperatur, uten å la leseren helt få medoppleve arbeid, steder og konflikter.