Vakker, trist og uvanlig kjærlighetsfilm

To eldre kvinner holder sitt kjærlighetsforhold skjult for alle i «Oss to», en tankevekkende og vakker film om hvordan hemmeligheter kan rasere alt.

«Oss to» er en vakker og romantisk film om den vanskelige kjærligheten.

Kine Hult Journalist

Oss to

Skuespillere: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Jérôme Varanfrain. Sjanger: Drama. Regi: Filippo Meneghetti. Nasjonalitet: Frankrike. Aldersgrense: 9 år.

Det er ikke hver dag man ser filmer om såkalt godt voksne som opplever den store kjærligheten. «Oss to» er sånn sett et forfriskende innslag i en sjanger som ofte har vært forbeholdt de unge og vakre. Regissør Filippo Meneghetti har laget en stemningsfull film som tar seg god tid og som dveler lenge ved tilsynelatende hverdagslige situasjoner. Slik kommer vi fort nær de to eldre kvinnene Nina (Barbara Sukowa) og Madeleine (Martine Chevallier), som offisielt er naboer, men som i virkeligheten har bodd sammen helt siden sistnevntes mann gikk bort.

Nå har tiden kommet for å selge den ene leiligheten og reise til Roma, byen hvor de møttes for første gang, og hvor de kanskje kan nyte pensjonisttilværelsen sammen. Men Madeleine kvier seg for å fortelle sannheten til sine to voksne barn. Forholdet til sønnen er anstrengt, og han mistenker henne for å ha vært utro mot faren. Noe som for så vidt er korrekt observert.

Som kjent er det ofte en dårlig idé å ha hemmeligheter av dette kalibret for sin nærmeste familie. En dag får Madeleine slag, og blir sendt til sykehuset i all hast. Når hun returnerer viser det seg at hun har mistet taleevnen og i stor grad førligheten, og familien ansetter en usjarmerende hjemmehjelp for å ta seg av henne. Ingen forstår hvorfor naboen på den andre siden av gangen er så opptatt av å hjelpe til og å komme på besøk, og snart er Nina mistenkeliggjort og skjøvet ut på sidelinjen.

Det er både trist og frustrerende å se den stakkars slagrammede kvinnens ofte misforståtte forsøk på å formidle følelsene sine til de som omgir henne. Man kan også spore en del kritikk av eldreomsorg og medisinbruk i noen av scenene. Samtidig byr filmen på en god dose håp om at kjærligheten kan overleve selv i tilsynelatende umulige situasjoner. Dette budskapet klarer regissøren å formidle på en nøktern og fin måte, uten store fakter og dramatisk musikk. Det er romantisk og vakkert, men aldri pompøst, og skuespillerne i de sentrale rollene gjør rett og slett en oppsiktsvekkende god jobb.