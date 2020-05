Soul av den gamle skolen

Sanger fra soulmusikkens gullalder fra en som var der.

Don Bryant la karrieren som vokalist på hylla til fordel for kona. Foto: Lawrence Matthews

Don Bryant: «You make me feel» (Fat Possum/Border)

Som for så mange andre svarte soulsangere fra sørstatene, begynte det hele i kirkekoret. Deretter sang Don Bryant fra Memphis i Tennessee i familiens vokalgruppe, før han dannet sin egen gospelkvartett.

Willie Mitchell, mannen som siden gjorde Al Green til stjerne, hentet ham til Hi Records. Bryant ga ut sin første plate i 1969, men på «Precious soul» sang han andres sanger uten å sette sitt eget stempel på dem. Platen ble ingen suksess.

Da en ung Ann Peebles litt senere kom til samme selskap, var det kjærlighet ved første blikk for Bryant. Samtidig skjønte han at han ikke kunne konkurrere med stemmen hennes, og han konsentrerte seg heller om å skrive sanger for henne og andre, i tillegg til å gi ut gospelmusikk.

I 1974 giftet de seg. Han lagde sanger for henne helt fram til 2002, da hun ble rammet av slag. 74 år gammel tok Bryant derfor igjen plassen bak mikrofonen og ga ut «Don't give up on love» i 2017. Nå er han tilbake med et nytt album.

Debutalbumet kom ut i soulmusikkens gullalder, og et halvt århundre senere er det fortsatt der han befinner seg. Han åpner med blåsere og fønky gitar i kjærlighetserklæringen «Your love to blame».

Sangen er skrevet sammen produsent og gitarist Scott Bomar fra Bo-Keys, som også tok hånd om forrige plate. Showet dras i gang på James Brown-vis, men Bryant velger så sin annen vei.

«99 pounds» er en sang som kona ga ut i 1972. Der Peebles sang om seg selv, har Bryant nå endret teksten til å handle om henne: She’s 99 pounds of natural born goodness, 99 pounds of soul. 45 kilo den gang, trolig tyngre nå.

Sangen framføres med samme trøkk som før, men teksten er blitt et rørende vitnesbyrd om et 46 år langt ekteskap. Det er betryggende at vi får denne, for han følger opp med fire sanger om kjærlighet som forsvant.

«Is it over» er en bønnfallende ballade om et forhold i oppløsning. Selv om musikken er hentet rett ut av 60-tallet, er temaet tidløst. Det samme er Bryants stemme; lyden av en desperat mann på sine knær. En flott låt.

Han åpner mykere i «I die a little each day», utgitt av Otis Clay i 1972. Forholdet er over, og mørket har senket seg. Han ber om at hun vil endre mening, men håpet er svekket. Nydelig, også denne.

«Don’t turn your back on me» er soulmusikkens svar på «Stand by your man». Ikke framført av en kvinne som støtter mannen, men av en mann som inderlig ber henne om å gjøre det. Bryant ender i falsett med en stemme slitt av årenes gang, men som ikke er mindre gripende av den grunn. Sangen er en nyinnspilling av en singel han ga ut i 1965, mer dempet nå.

Bryant har et solid grep om de såre balladene, men girer opp i ferske «Your love is too late». Neppe den låten jeg vil huske best fra platen, men den er ikke dårlig og den fungerer som en fin kontrast til balladene.

Allerede på neste kutt, «I’ll go crazy», er han tilbake i gå-sakte-land. Det er imidlertid ikke en oppbruddslåt, men derimot en kjærligetssang om at han kommer til å tørne hvis hun skulle komme til å elske ham enda mer. Tingene er nemlig så bra som de kan få blitt. Vakkert.

Sangen er hentet fra b-siden på en singel i 1968, ifølge plateselskapet den eneste på dette albumet han ikke har vært med på å skrive selv.

«Cracked up over you» kunne vært introen til en ny Blues Brothers-film og er albumet sprekeste låt. Den stammer fra 60-tallet og har vært gitt ut av flere andre, men dette er første gang Bryant gir seg i kast med sin egen sang. Herlig.

På deilige «A woman’s touch» mykner han igjen, før han til slutt demonstrerer sin kjærlighet til gospel i friske «Walk all over God’s heaven».

Det tok Donald Maurice Bryant nesten et helt liv å gjenoppta karrieren. Til gjengjeld har han et hav av egenskrevne sanger å fiske fra om han skulle velge å gå syngende inn i alderdommen.

Beste spor: «Is it over», «I die a little each day», «Don’t turn your back on me», «Cracked up over you».