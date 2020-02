Flotte sanger til vennen som døde i et bilkrasj

Han selger ikke mye, men kalles låtskrivernes låtskriver.

John Moreland Foto: CRACKERFARM

Geir Flatøe Journalist

John Moreland: «LP5» (Rounder)

På album nummer fem, nummer åtte hvis du regner med dem med navngitt backingband, har den mollstemte 34-åringen fra Tulsa i Oklahoma lagt mer kjøtt på beinet.

I tillegg er det første gang John Moreland bruker en produsent; Matt Pence. Lydbildet er utvidet og forbedret, men innholdet er som før: All the gods are watching wars on television, placing their bets and telling jokes about religion, er åpningslinjen på springsteenske «Harder dreams».

Sårest, men også finest, blir det når han synger om musikervennen Chris Porter som døde i et bilkrasj, i lavmælte «In times between» og i mektige «East October». Morelands sanger handler gjerne om sorg og lidelse, så det tok ham tre år å få ferdig en kjærlighetssang til kona. Til gjengjeld viser fine «When my fever breaks» hvordan inspirasjonen fra folk som Steve Earle og Guy Clarke dro ham fra hardcore punk til visesang.

En gjennomført bra plate og hans beste så langt.

Beste spor: «East October», «In times between», «When my fever breaks».