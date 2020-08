«Blyge Harry» utsatt på ubestemt tid

Med dagens smittevernregler blir det umulig å sette opp musikalen «Blyge Harry» som planlagt til høsten. - Vi ville tapt mye penger hver eneste kveld, sier Pål Mangor Kvammen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I januar offentliggjorde Pål Mangor Kvammen sin nyeste satsing - musikalen «Blyge Harry», med lokale ungdommer på scenen. Akkurat nå er det ingen som kan si noe om når prosjektet blir realisert. Foto: Fredrik Refvem

Kine Hult Journalist

Egentlig skulle øvingene til «Blyge Harry» i Stavangeren startet 1. august. Den nyskrevne musikalen, med musikk fra Stavangerensemblets katalog, skulle etter planen hatt premiere 18. september. Da det viste seg at korona-situasjonen ikke så ut til å bedre seg i løpet av sommeren, ble premieren utsatt til 14. oktober. Torsdag ble det bestemt at dette heller ikke lar seg gjennomføre, og premieren er derfor utsatt på ubestemt tid. De som har kjøpt billetter vil få mail om dette i løpet av de neste fire ukene, og det er ikke avklart når ensemblet kan starte øvingene.

Les også Kvammen satser alt på Stavangerensemblet og denne gjengen

– Det hadde vært å holde skuespillerne og de andre involverte for narr hvis vi skulle startet prøvene før vi vet om det blir mulig å spille, sier Kvammen.

Etterlyser kommunal hjelp

I et brev til Kulturdepartementet understreker Kvammen at han må selge 322 billetter per forestilling for å gå i null.

– Vi baserer oss delvis på inntekter fra barsalg, og når antallet solgte billetter blir lavere, blir også salget i barene lavere, sier Kvammen.

Han mener at kommunen i langt større grad burde kommet på banen for å hjelpe den delen av kulturlivet som ikke har offentlige tilskudd.

– Stavanger kommune har i flere tiår forfektet et syn om at vi skal ha kultur som næring, og vi har i flere tiår vist at vi får det til. Det er ikke bare de som er ansatt hos oss som omfattes av vår virksomhet. Når vi snakker med leverandører i bransjen, ser i at vi har holdt liv i ganske mange i mange år. Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag, men med dagens situasjon taper vi flerfoldige millioner, sier Kvammen.

Ber om 1 million

Han fikk svar på brevet til departementet, men der kunne man naturlig nok ikke forskuttere hvordan ordningene vil bli framover. Det har Kvammen forståelse for.

– Det hadde hjulpet oss om det kom en kompensasjonsordning for færre solgte billetter som følge av enmetersregelen, men det må komme et signal om at denne ordningen kommer før vi kan planlegge videre, sier Kvammen.

Han har også henvendt seg til ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). I brevet til ordføreren skriver han blant annet at Stavangeren ønsker å komme inn på kommunens faste budsjett med et årlig tilskudd på 1 million kroner. Han viser til at Rogaland teater offentlige tilskudd er 100 ganger høyere enn dette.

– Jeg unner Rogaland teater tilskuddene, men ønsker også å formidle at vi også kunne ha gjort oss god nytte av offentlige midler. Hvis vi hadde hatt en million i årlig tilskudd fra kommunen, hadde det sikret driften vår, og vi kunne gamblet litt mer. Vi kunne involvert flere skuespillere og musikere i produksjonene, og dette hadde igjen generert penger tilbake til kommunen igjen, i form av skattinntekter, sier Kvammen.

Taper millioner

Han sier at det er over 100 personer involvert i en forestilling som «Blyge Harry», hvorav mellom 35 og 40 personer er direkte tilknyttet, som skuespillere, musikere og teknikere.

I brevet til Kulturdepartementet skriver Kvammen at produksjonsselskapet allerede har hatt utgifter på nær 3,3 millioner kroner i forbindelse med «Blyge Harry», og at det er solgt om lag 3000 billetter siden de ble lagt ut for salg i januar. Han skriver videre at dette ville indikert et billettsalg på mellom 10.000 og 15.000 billetter fram til premieredatoen 19. september, noe som tilsvarer billettinntekter på mellom 6 og 9 millioner kroner.

Han understreker også at de 20 ungdommene som etter planen skal medvirke i forestillingen har basert inntektene sine for høsten på dette prosjektet, og at de kommer i en vanskelig situasjon om prosjektet ikke gjennomføres.