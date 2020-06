Disse skal styre teateret

Inger Østensjø fortsetter som styreleder for Rogaland Teater, bestemte teatereierne onsdag.

Inger Østensjø har mange års erfaring som styreleder for Rogaland Teater. Foto: Anders Minge

Kjell Arne Knutsen Journalist

Den tidligere stavangerrådmannen og universitetsdirektøren ble enstemmig gjenvalgt som styreleder.

– Hun kjenner teateret veldig godt og gjør en god jobb. Hun ønsket selv å fortsette og da var det ingen grunn for å bytte henne ut, sier Alexander Rügert-Raustein.

MDG-politikeren representerte Rogaland fylkeskommune, som eier 7,8 prosent av Rogaland Teater AS, under generalforsamlingen. De andre eierne er staten ved kulturdepartementet (66,7 prosent) og Stavanger kommune (25,5 prosent).

Østensjø har langt erfaring som øverste sjef for teateret. Hun ledet styret i mange år fram til 2005, da Brit Rugland overtok ansvaret. Året før ble Østensjø kåret til årets styreleder for sin innsats for teateret.

Østensjø kom tilbake til teateret i 2016, og har siden sittet som styreleder.

Med seg i det nye styret får hun Morten Walderhaug, kulturhussjef i Bærum, som nestleder. Styremedlemmer er:

Kjartan Alexander Lunde

Inge Takle Mæstad

Agathe Alexandria Ålgård

Marianne Holter

Marita Skogen

Styrelederhonoraret var i 2019 på 83.000 kroner, mens nestleder fikk en godtgjørelse på 42.000 kroner.

Generalforsamlingen godkjente også årsregnskapet for 2019 som viser et overskudd på 6,3 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på 6 prosent, som er betydelig bedre margin enn på mange år.

– God økonomisk styring har gitt teateret et fint overskudd, konstaterer Alexander Rügert-Raustein.

Det er lang mer usikkert hvordan økonomien blir i 2020.

– Koronasituasjonen vil helt klart prege økonomien, men det er fortsatt for tidlig å si noe om i hvor stor grad. Fortsatt er det håp om mer penger fra regjeringen, sier Alexander Rügert-Raustein.