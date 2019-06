Farlig begjær

1 2 3 4 5 6

Sunniva Lye Axelsen: Herfra til Hiroshima. Roman. 299 sider. Tiden.

I likhet med det øvrige forfatterskapet er også «Herfra til Hiroshima» av Sunniva Lye Axelsen (f. 1980 i Stavanger) skrevet med autoritet og innsikt, galgenhumor og svart realisme, og med et språk som veksler mellom det praktfullt vulgære og det uforklarlig vakre.

I et skarpt tilskåret kvinneportrett møter vi hjemmehjelpen Ingrid, som er i slutten av trettiårene, jobber i «en liten drittkommune» og har brukt hele livet på å nedbetale gjeld etter at foreldrene døde. Hun har lav selvtillit, er bekymret for å miste jobben og åpenbart et svært ensomt menneske. Det er ingen som venter på henne etter arbeidstid, og ingen som spør etter henne. Likevel er hun til for andre. For Erling, som alltid har hatt en fryktelig dag; for styrtrike Gjertrud og Otto, som er en egen budsjettpost i kommuneskatten; for periodedrankeren Hildegunn, med en fortid i diplomatiet, som har «eget hus og nok penger til å drikke seg fredelig ihjel», og som bringer tankene til «Absolutely Fabulous».

Det kunne vært annerledes: «Ingen sitter på sengekanten som sekstenåring og tenker: Nå vet jeg hva jeg vil bruke livet mitt til. Jeg vil smøre voksne menn med sinksalve for minstelønn».

Så dukker Thomas opp i en «brukerbolig», og de to blir et par. Skildringen av hvordan Ingrids usikkerhet etterhvert utfolder seg, og hvordan hennes sensitivitet, sjalusi og desperasjon utarter, og til sist blir så uhyggelig og uhåndterlig at Thomas ikke orker mer og forlater henne, er fremragende. Med bruddet med Thomas går også jorden-rundt-reisen, som de planla i et år, i vasken. Men da Thomas i stedet får med seg Ida, kilden til Ingrids sjalusi, bestemmer Ingrid seg for å gjøre seg til stalker og følge etter dem.

Herfra glir romanen over i et mer thrilleraktig spor, med introduksjon av dophuet William, som sloknet i Ecuador og våknet i Thailand, uten å ane hvordan han kom seg dit, og som familien underholder med et fast månedlig beløp bare for å få ham til å holde seg borte fra dem. De to tilbringer julaften i Kobe og nyttårsaften i Hiroshima, og ender etterhvert på Hawaii, der det hele bygger seg opp til en finurlig avslutning.

Kanskje tværes det hele litt vel mye ut mot slutten, men la gå med det. «Herfra til Hiroshima» har blitt en velskrevet og medrivende fortelling om en kvinne i emosjonell nød, fremfor alt preget av forfatterens gode språk og eksistensiell dybde.