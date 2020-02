De etterlatte reagerer på TVNorge-planer om Baneheia-serie

Til høsten sender TVNorge en ny dokumentarserie om Baneheia-saken, som de har jobbet med i over ett år før de etterlatte ble kontaktet. Familiene er skeptiske.

De etterlatte er kritiske til å bruke forfatteren av boka «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet», Bjørn Olav Jahr, som konsulent til en TV-serie om saken. Foto: Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Den nye serien har Bjørn Olav Jahr som konsulent, forfatteren bak boka «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet». I en pressemelding via NTB torsdag gikk bistandsadvokat Håkon Brækhus ut mot bruken av Jahr, på vegne av de etterlatte, blant andre Ada Sofie Austegard, moren til en av de drepte jentene.

– Jeg er ikke alene om å mene at det er faktafeil og spekulasjoner i boka til Bjørn Olav Jahr. Da er det ikke riktig at en tv-kanal skal bruke ham som kunnskapsgrunnlag for en dokumentarserie, sier Austegard til Fædrelandsvennen.

Ventet med å si noe

De etterlatte ble ikke kontaktet av TVNorge før i januar 2020, da via bistandsadvokat. Austegard sier det er for tidlig å si om hun vil bidra, og at det avhenger av hvordan produsentene vekter serien.

Dokumentaren produseres av selskapet Monster og arbeidet har pågått i halvannet år, samtidig som Viggo Kristiansens sjette begjæring om gjenopptakelse har vært under behandling. Han mener seg uskyldig dømt.

– Det er i år 20 år siden drapene i Baneheia, og den siste tiden er dommen blitt kritisert i både bokform, kronikker, presseuttalelser og senest i en podkast. Det har bidratt til å så tvil om saken i offentligheten. Påtalemyndigheten virker på sin side sikre i sin sak. Vi vil prøve å forstå hvorfor, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i TVNorge-eier Discovery.

Ifølge Skoland vil serien belyse «eventuelle kritikkverdige forhold i saken og eventuelle feil i kritikken av saken». Samtidig erkjenner han at de er et kommersielt mediehus som driver med kommersiell virksomhet.

Skuffende av TVNorge

I pressemeldingen bistandsadvokat Brækhus sendte ut via NTB, reagerte han på at TVNorge i selskapets egen pressemelding slo fast at «saken kan bli fremstilt ubalansert». Brækhus mener det er et skuffende ambisjonsnivå fra seriøse aktører i TV- og produksjonsbransjen.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en sak noen ønsker å lage noe på. Men når de skal bruke konsulenter som Bjørn Olav Jahr, så vil det bli en ubalansert framstilling, sier Austegard til Fædrelandsvennen.

Skoland i TVNorge påpeker at Jahr ikke skal være en del av redaksjonen.

– Vi er bevisste på at han har tatt et tydelig standpunkt, og at han mener saken bør gjenopptas, sier Skoland.

Forfatter Jahr selv er helt åpen om sitt syn.

– Jeg føler meg trygg på at dommen er feil, sier Jahr.

