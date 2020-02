Hun falt ned fra taket og skadet seg stygt. Så lagde hun nye sanger.

Produksjonen skygger for historier som fortjener å bli lyttet til.

Channy Leaneagh er frontfigur i Poliça. Foto: Zoe Prinds-Flash

Anette Basso

Poliça: «When we stay alive» (Memphis Industries)

Frontfigur Channy Leaneagh opplevde en dramatisk ulykke i 2018, et fall ned fra taket hjemme i Minneapolis som satt henne fysisk ut av spill i månedsvis. Bandets fjerde album, i gjenkjennelig minimal synth-r&b-drakt, har oppstått i kjølvannet.

Platen oppleves som en slags selvstendighetserklæring. Det åpner murrende, nesten klaustrofobisk, som i suggererende «Fold up». Tonen er gjennomgående mørk, tekstene likeså. Blod og vold, men også hverdagsskildringer.

Høydepunktet «Be again» handler om å ta kroppen og tankene sine tilbake, enten det er fra ulykker eller fra den andres begjær. Så er det som om noe løsner eller smelter. I «Forget me now» snus en skjev og usunn maktbalanse. Det er noe rått og ekte som forsøkes formidles.

Så synd da, at musikken ikke makter å løfte budskapet. Produksjonen er påtrengende til stede og følelsesfattig samtidig, og låter litt datert. Det distanserte sløret over vokalen er også et grep som gjør at Poliça ikke helt når fram. Dette er Ikke vondt eller godt nok.

Beste spor: «Be again», «Fold up».

