Originale popviser fra nord

Dialekten fra nord har aldri vært vakker i mine ører før nå.

Anna Kajander fra Lofoten er kunststudent og har selv laget kollasjen som pryder omslaget til albumet.

Stella Marie Brevik Journalist

Anna Kajander: «Mandag» (Drabant)

Anna Kajander fra Lofoten er en forteller. En type artist som setter seg på en krakk på scene og trollbinder en sittende forsamling med sine refleksjoner om livet.

Kajander lager moderne popviser. «Mandag», debutalbumet hennes, er et kjærkomment avbrekk fra de overproduserte lydbildene som regjerer i topp 20-listene.

Hver låt forteller om et øyeblikk, en følelse, eller en person. Du blir tvunget til å lytte til teksten, men hele albumet sirkler rundt den store kjærligheten. Vi går jo aldri lei av å synge, eller høre, om temaet, men hadde vært greit med en pause fra tematikken i løpet av albumet. Kajander driver med detaljert selvransakelse, noe som i lengden kan bli litt heftig for et sinn.

Når det er sagt, har hun laget et vakkert og personlig album. Tekstene er originale, intime og kløktig bygd opp. «Sabla fin» er en fantastisk kjærlighetslåt, som treffer der den skal:

Æ tell rynkan du skal få når du blir gammel

Blir litt trist og

Det får dæ til å flir

Beste spor: «Sabla fin», «Slingringsmonn».