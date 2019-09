Nesten veldig deilig fransk

1 2 3 4 5 6

L’Épée: «Diaboliqe» (A Recordings/Border)

Anton Newcombe, som i mange år har drevet bandet The Brian Jonestown Massacre, har alliert seg med Emmanuelle Seigner og duoen The Limiñanas for å blande fransk pop med støy. Eller en miks av garasjerock og pop noir, om du vil.

Seigner er kjent som modell og skuespiller, men har også tre album bak seg. Dessuten var hun på med på det fine tittelkuttet «Shadow people» fra fjorårets plate med The Limiñanas. Der var Newcombe produsent, og nå fortsetter disse fire samarbeidet som L’Épée.

Newcombe drømte at bandet skulle hete Sword, men det var opptatt, så han oversatte det til fransk. Da passer det bra at «Dreams» er beste låt her. Den fanger opp den glade lyden av fransk ungpikepop på 60-tallet, mens den tunge labben på produksjonen gjør at spøkelset til Serge Gainsbourg som regel skremmes inn i kroken. «Dreams» er derimot en låt som Tarantino vil spisse ørene til.

«Springfield 61» har også godlyden, ganske lik Tracy Ullmans klokkespill-versjon av Kirsty MacColls «They don't know».

Beste spor: «Une lune étrange», «Dreams», «Springfield 61».