Sterk roman om livet etter Kielland-ulykka

Atle Berge: Puslingar. Roman. 250 sider. Samlaget.

«Puslingar» av Atle Berge (1986, debut 2010) er ein roman å få med seg, både fordi han forheld seg til ei røynd vi pustar og lever i og av kvar dag og fordi han er ein vellukka hybrid av ei forteljing, sett saman som han er av Berge si eiga, oppdikta historie med oppdikta personar i samspel, men samstundes tungt belagt med kjelder og faktastoff, offentlege rapportar, avisreportasjar og intervju med tidsvitne. (Denne avisa er ein hovudleverandør av reportasjar, det stoff og offentlege utgreiingar romanen legg sitt trygge fundament på.)

«Puslingar» tar fatt ved påsketider 1980. Heime, nord på strilelandet sit Astrid med si åtteårige dotter Marita og lurer på koss det går med mannen Jonny, far til Marita, som er ute i Nordsjøen, då meldinga kjem om at bustadplattforma Alexander Kielland har forlist. Skulle Jonny overnatta der, var han om bord, er han berga?

Gripande

Denne første bolken, «Delen om ulykka», er ei gripande skildring av koss dei heime, dei «pårørande» ikkje bare er pårørande, men sine eigne hovudpersonar i det altoppslukande oljeeventyret kvarmann er statist i. Denne delen toppar seg i koss ein arbeidskamerat som kjem på døra til dei, ikkje orkar å bli til han får fortalt Astrid koss den beste kompisen hans døydde den dagen – men kven det er og nøyaktig kva som hende, får lesaren ikkje vita før mykje lenger ut i forteljinga.

Knut Uppstad

Eigarane av plattforma og «staten», regjering, styresmaktene kan ikkje fort nok få søkt plattforma for godt og elles sett i stand ein sluttrapport om kva som hende, mens Astrid på sin kant blir pressa av fleire til å godta eit skammeleg ein-gong-for-alle pengebeløp for mannens liv.

Hovudbolkane heiter «Delen om liva som skulle gå vidare» og «Delen om den nye granskingskommisjonen» og går over åra 1987-91. For det var ikkje bare 123 menneske som døydde den dagen Alexander Kielland kapseiste, mange overlevande har snautt nok hatt noko liv seinare. Nå er det eit ukuande pågangsmot og stoff i Marita som ikkje bare tar henne gjennom skoleår og opp bratte motbakkar fram til NTH og oljeingeniørstudium, ho klarer også å skapa fornya merksemd om ulukka som drap far hennar og får nok ein gong sett spørsmålteikn ved kva som «eigenleg» hende, og som til denne dag og i den røynlege verda ikkje har latt seg viska ut.

Beintøff ungjente

Med Marita har Atle Berge skapt eit portrett av ei beintøff ungjente, «modig, open, omtenksam», som skrive står, i kontrast til kjerneverdiane i lokalsamfunnet omkring henne, der det er lite av open tale, men til ubalansert gjengjeld ei ovnøgd av spitord. Det kunne ikkje passa storsamfunnet betre, som verken offisielt eller i vårt felles medvit har lyst til å vita.

Og slik går det seg til, ikkje bare i Marita sitt liv, men i samfunnet ikring henne, i oljelandet Norge, kan det sjå ut til. Eller som her står: Det blir å leva med: «nasjonen må gløyma for å halda ut med seg sjølv». Nå kunne dette bli ståande som dét denne romanen lærer oss, og kunne vera det vi pla kalla ein romans «moral», romanens «bodskap» - hvis det ikkje var for at den komande oljeingeniøren Marita i «Puslingar» framleis held minne om faren levande og ikkje lar kampen for å finna ut kva som small da Alexander Kielland forliste, få døy.

Og så må det også forteljast at denne rike romanen er befolka med mangefasetterte menneske i røynlege miljø, med sine konfliktar og dilemma, sin blygskap og si uvisse, sine framfusne svakheiter og sitt løynlege mot og sosiale medvit. Undervegs syner Atle Berge det i daglegdagens røynlege med- og motspel menneske imellom og gjer slik «Puslingar» til ei lett kamulert drøfting av tema som kjønnsroller og kjærleik, holdningar til kunnskap, språk, mål og makt. Alt mens Marita veks til og vitrast.