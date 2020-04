Ukens anbefalte sanger

Velan har skrevet en sang han følte måtte ut akkurat nå.

Velan er Olav Veland Thu, oppvokst i Sandnes og bosatt i Stavanger. Foto: Ann Therese Midbrød

Egentlig er Olav Veland Thu i gang med et omfattende prosjekt med fire minialbum som gis ut med ett års mellomrom. Nummer tre i rekken kom 9. januar i år, og det jobbes nå med det fjerde og siste.

«Sommaren kan komma» er ikke en del av dette, men en låt som ble skrevet på sparket.

– Jeg tenkte ikke bevisst på koronasituasjonen, men det var nok ikke tilfeldig at den ble skrevet akkurat nå og akkurat sånn, sier han.

Her er listen

Sommaren kan komme – Velan

Shane – Fruit Bats

Red western sky – Muzz

My love will not change – Aubrie Sellers & Steve Earle

Fatig ferdamann – Odd Nordstoga

Let it grow – Mountain Brews

Richest man – Brendan Benson

(I want to join a) Biker gang – The Magnetic Fields

New day – Pharis & Jason Romero

Hundre og helvete – Skovveien

Waited all my life for you – Graham Gouldman

Money – The Buckleys

Truth hits everybody – Juliana Hatfield

Ramble on Rose – Wynonna & Bob Weir

Dit du går – Tomas Andersson Wij

Tigers and young men – Will Chase & Ingrid Michaelson

