Medietilsynet-undersøkelse: Over halvparten av unge bruker penger når de spiller

Nesten seks av ti i alderen 9-18 år bruker penger når de spiller. Viktig å snakke med barna om pengebruk i spill fra tidlig alder, sier Medietilsynet-direktør.

Nesten seks av ti i alderen 9–18 år bruker penger når de spiller. Viktig å snakke med barna om pengebruk i spill fra tidlig alder, sier Medietilsynet-direktør.

Barn og unge spiller mye TV- og PC-spill, og spesielt i denne koronapåsken vil det mest sannsynlig bli mye spilling.

En ny undersøkelse gjort av Medietilsynet kalt Barn og medier 2020 viser at nesten seks av ti 9-18-åringer har brukt penger i spill eller fått foreldrene til å kjøpe noe for seg på spill.

– Medietilsynet mener dataspill er en viktig og positiv aktivitet for mange barn og unge. Men det er viktig at foreldrene er klar over at mange spill legger opp til kjøp og pengebruk. Vi ønsker å bidra til at barn og foreldre får god informasjon og tar praten om pengebruk i spill, sier Medietilsynet-direktør Mari Velsand i en pressemelding.

Det er langt vanligere at det er gutter som driver med kjøp i spill, viser undersøkelsen til Medietilsynet. Blant dem som spiller har 56 prosent av guttene og 15 prosent av jentene kjøpt spillgjenstander de visste hva var, viser undersøkelsen.

Medietilsynet har nå utviklet flere informasjonsfilmer og råd om pengebruk i spill for å gjøre foreldre oppmerksomme på fenomenet.

– Mange foreldre vet sikkert godt hva barna bruker penger på, og en del kjøper også forundringspakker eller tillegg i spillene til barna. Men ikke alle foreldre er så godt kjent med disse mekanismene. Vi har derfor vektlagt pengebruk i spill spesielt i vår kampanje, sier Velsand.

