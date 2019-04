Dumme menn og onde kvinner

Cheat

Britisk miniserie i fire deler. De to første episodene vises onsdag 17. april fra kl. 21.40 og de to siste vises skjærtorsdag 18. april fra kl. 21.40 på TV 2.

Dette er en av de tv-seriene hvor mennene er en slags primater, til tross for at de både er godt utdannet og tilsynelatende sosialt veltilpasset.

Hovedpersonen er universitetprofessoren Leah, som lever i et litt anstrengt samboerskap med en kollega, og som også har en far som underviser ved samme universitet. Studenten Rose er en tydelig kontrast til denne flinke, beleste gjengen. Hun kommer alltid for sent, deltar ikke i timene, og jukser med innleveringsoppgavene. Og ganske snart viser det seg at hun er ute etter Leah. En katt blir drept. En forlovelsesring forsvinner. Og så eskalerer det hele.

Det kunne for så vidt vært spennende og medrivende hadde det ikke vært for at et underliggende premiss ikke henger på greip: Det er åpenbart den enkleste ting i verden for en 20 år gammel stryk-kandidat å forføre og manipulere tilsynelatende oppegående menn som er dobbelt så gamle som henne. Denne 20-åringen har på sin side åpenbart tapt alt hun måtte ha av sjelsevner, uten at det gis noe mer enn en klisjéaktig forklaring på hvorfor. Det står ikke til troende på noen som helst måte, og de karikerte skildringene av de sentrale rollefigurene gjør at det blir veldig vanskelig å føle noe som helst for den, annet enn irritasjon.

Det finnes heldigvis nok av påskekrim og for så vidt også andre serier man kan bruke tiden på. Ingen grunn til å prioritere denne.