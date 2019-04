Fifty shades for fjortisar

1 2 3 4 5 6

Sjanger: Drama, Romantikk. Med: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher. Regi: Jenny Gage. Nasjonalitet: USA, 2019. Lengde: 1 t. 45 min. Aldersgrense 6 år.

Historia om «After» er som henta ut av eventyret om Den amerikanske draumen: I 2013 begynte Anna Todd (f. 1989) å skriva fan fiction rundt boybandet One Direction, og ganske særleg inspirert av Harry Styles. Ho publiserte tekstane på nettstaden Wattpad - og fekk hundrevis av millionar av lesarar. Så blei ho plukka opp av eit stort forlag, som laga ein bokserie av «After» - som sjølvsagt blei ein internasjonal bestseljar.

Nå kjem filmen. Er du ung og romantisk, kan dette sikkert vera storvegs. Er du litt eldre, har du sett denne historia ein del gonger før - og betre. Som «Farlige forbindelser» frå 1988.

Tess Young (Josephine Langford) er ei ung, flink, snill, pen og pliktoppfyllande jente på 18 år som skal begynna på college. Tilbake heime sit ei bekymra mor og den snille kjærasten frå high school.

På college hamnar Tess på rom med ei som både røyker, drikk og likar å ta seg ein fest. Tess prøver å halda på uskulda, men blir med på ein fest. Der møter ho høge, mørke og mystiske Hardin (Hero Fiennes Tiffin), som går i svarte klede, er tatovert og ser ut som ein klassisk bad boy. Men så viser det seg at det er meir ved Hardin enn ein skulle tru.

Historia om den unge kvinna som - på meir enn éin måte - mistar uskulda, gjerne i møte med ein verdsvant mann, er klassisk. I «After» er til dømes referansane til Jane Austens «Stolthet og fordom» frå 1813 mange. Du skal ikkje ha levd lenge for å skjøna ganske raskt korleis dette skal gå, men det er nok meir spennande om du er yngre enn meg.

Historia i «After» blir heilt greit fortalt, heldigvis med ei passe gradvis avdekking av nye element. Samtidig er det ein klisjéfestival, og absolutt kjedelegast i fasane der det går bra med dei to. Her er bitte litt, svært ansvarleg, erotikk mellom den erfarne Hardin og den uerfarne Tessa, men altså så uskuldig at filmen har fått 6-årsgrense i Norge. I prektige USA må du vera 13 år for å sjå dette.