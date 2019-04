Deilig duett med Nick Cave

1 2 3 4 5 6

Ratso: «Stubborn heart» (Lucky Number/Border)

Hadde han nøyd seg med Nick Cave-duetten «Our lady of light», ville han hatt evig kultstatus som sanger. Men singlen får nå følge av et album, der Larry «Ratso» Sloman debuterer som sanger i en alder av 68.

Musikk er ikke noe nytt for ham. Mest kjent er «On the road with Bob Dylan», en bok om Rolling Thunder Revue-turneen. Dessuten har han lagd sangtekster, inkludert John Cales «Dying on the vine» som er med her. Kallenavnet var det Joan Baez som ga ham, på grunn av det sjuskete utseendet.

Nå synger han vekselsvis som Leonard Cohen og Bob Dylan mens Warren Ellis, Sharon Robinson (Cohen), Yasmine Hamdan og Imani Coppolla bidrar.

Ratso var en mangeårig bidragsyter til satiremagasinet «National Lampoon», og er han ute etter å tulle med oss igjen? Ikke godt å si, men han slutter med en fæl versjon av Dylans «Sad-eyed lady of the Lowlands».

Egentlig kunne han resirkulert tittelen til sin bok om New York Rangers: «Thin ice».

Beste spor: «Our lady of the night», «Matching scars».