Billy Elliot-regissør: - Synd at Sandnes kulturhus ikke satser på musikaler

Jostein Kirkeby-Garstad regisserte musikalen «Billy Elliot» i 2018. Da musikalen vant prisen for Årets Musikal under Musikkteaterprisen, takket han Sandnes kulturhus for deres satsing på musikaler.

Han ble derfor overrasket over å høre at kulturhuset nå velger å legge musikaler på hylla, inntil videre.

– Dette er nytt for meg. Jeg visste ikke at de hadde bestemt seg for det. Det er synd, fordi å jobbe med Sandnes Kulturhus var unikt.

– Hvorfor var det unikt?

–Mange institusjoner har ofte mange fokusområder på samme tid. Når vi jobbet med «Billy Elliot» virket det som det var det eneste fokus. Som om alle dro samme vei. Det var unikt fordi alle samlet seg, lokale og tilreisende, for å lage noe sammen, sier Kirkeby-Garstad.

Kostbart, men populært

– Er du overrasket over beslutningen?

– Musikkteater er en kostbar form for teater, men samtidig har kulturhuset noen besøkstall å svare for. Jeg tror de har hatt gode besøkstall på alle musikalene de har satt opp.

Kirkeby-Garstad jobber som frilanser og reiser mye rundt i Norge. Nå er han teatersjef i Dyreparken i Kristiansand. Han mener det er synd for bransjen at Sandnes Kulturhus nå skifter vei.

– Da vi jobbet med «Billy Elliot» var det mange unge og lokale talenter som hjalp til. Uten å kjenne til alternativene deres, vil jeg tro de mister et viktig tilbud. Dette er unge mennesker jeg tror vi vil se på en scene om noen år.