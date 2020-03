Jobber med lokal krisepakke for kulturlivet

– Det er for mange huller i krisepakken fra staten, og for mange i kulturlivet som ikke dekkes, sier Dag Mossige (Ap).

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dag Mossige (Ap) har startet jobben med en slags lokal krisepakke for kulturlivet. Her er han sammen med ordfører Kari Nessa Nordtun Foto: Fredrik Refvem

Leif Tore Lindø Journalist

Mossige er leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog i Stavanger. Han har bedt administrasjonen lage en oversikt over hvordan koronakrisen har truffet kulturlivet.

– Kunst og kultur binder oss sammen og skaper et fellesskap. Det er et kollektivt gode vi må ta vare på. Nå er vi i krise, og min melding er denne: Vi ser at veldig mange sliter, og vi skal ikke sitte rolig og se på. Det er ekstremt viktig for oss at vi fremdeles har et rikt og godt kulturliv når dette er over – og mens det står på, sier Mossige.

Les også Siste nytt om koronaviruset

Det han i praksis skisserer er en lokal krisepakke. Hvem, hva og hvor mye er ikke klart ennå. Den kommende tiden skal kommunen kartlegge hvor det brenner, og hvor mye det brenner, i kulturlivet i Stavanger.

– Vi vet at mange har det veldig vanskelig akkurat nå, og vi vil hjelpe der vi kan, sier Mossige.

Les også Kulturnæringen kan tape 930 millioner de neste seks ukene

Flere tiltak

Noe er allerede gjort:

Stavanger kommune følger Kulturrådet og krever ikke tilbake utbetalt og avtalt støtte.

Kommunen aksepterer at arrangementer og prosjekter blir utsatt.

Tilskuddene til institusjonene (teater, symfoniorkester etc.) går som normalt selv om aktiviteten er på et minimum.

Kulturavdelingen fortsetter å behandle stipender for 2020. Disse midlene vil hjelpe noen enkeltkunstnere.

Uken som kommer skal brukes til møter for å få oversikt. Mossige har allerede gjort seg noen tanker om hva som kan bli aktuelt å se videre på.

Leie av øvingslokaler, atelier og så videre. Kan kommunen bidra med støtte, utsette leie eller andre ting?

Kunstnermillionen som det nye flertallet vedtok skal være tilførsel av mer penger til det frie feltet. Kan den brukes raskere?

Kan andre tilskuddsordninger justeres slik at de treffer bedre i krisetider?

Er det mulig å gi støtte til prosjekter i en tidligere fase?

Kan kommunen gjør noe for dem som vanligvis ikke kvalifiserer til støtte?

En hel næringskjede

Mossige sier han er bekymret for dem som ikke har offentlig støtte fra Kulturrådet, kommunen eller andre.

– Vi snakker om en hel næringskjede her. Min oppfordring er å ta kontakt sånn at vi vet hvordan situasjonen er, og hva vi eventuelt kan gjøre sammen.

Institusjonene har en grunnfinansiering i bunn som hjelper et stykke på vei. Slik er det ikke for alle.

– Vi har for eksempel filmselskaper som ikke får driftsstøtte. De jobber og søker prosjektbasert. Disse er enormt viktige å ha i Stavanger. Her stopper mye opp nå, både arbeid med oppdragsfilm og andre prosjekter. Kan vi gi disse unntak akkurat nå? Kan vi få løftet disse fram når kinoen åpner igjen?

Les også Kultur, kroner og korona

Les også Nisjebutikkene leverer kjoler og kaffe på trappa for å overleve

Les også Dette tallet avgjør når Norge går over i en helt ny fase i kampen mot koronaviruset

Les også Privatister risikerer ett års utdanningsutsettelse

Ikke imponert av Rajas krisepakke

Regjeringen har lagt fram en kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner og en for idretten og frivilligheten på 600 millioner. Mossige er ikke veldig imponert.

– Det er litt symptomatisk at man lage brede kompromisser om luftfart, men ikke til kultur. Der løper regjeringen rett til Frp, og det var det. Problemet med den statlige pakken er at den er for liten og den treffer langt fra alle som trenger hjelp. Ett eksempel: Avlyste arrangementer må ha mer enn 50 deltakere. Det utelukker mange. Og hva skjer med alle leverandører av lyd, lys, utstyr og alle de tjenestene som alle de andre er avhengige av?

Mossige vil imidlertid ha med alle partier – posisjon og opposisjon – i Stavanger for en best mulig pakke til kulturen. Han oppfordrer også alle kulturaktører til å ta kontakt med kulturavdelingen, enten det er for råd og veiledning, gode ideer eller konkrete behov.

– Og så vil jeg gjerne komme med en oppfordring til alle oss som til vanlig er publikum. Støtt opp om konserter, salg av kunst eller noe av alt det som nå er flyttet til nettet. Kulturlivet har kastet seg rundt og vist en imponerende omstillingsevne. Stå opp for artister og kunstnere i krisetider, betal for Facebook-konserten, så er de der for oss når dette er over.