Ikke skyld på Ibsen

Vigdis Hjorth: Henrik Falk. 137 sider. Roman.

Merete Pryds Helle: Nora. 266 sider oversatt av Hilde Rød-Larsen. Roman.

Klas Östergren: Hilde Wangel. 347 sider oversatt av Bodil Engen. Roman.

Alle: Forlaget Oktober. Alle til terningkast 4.

For lenge siden, da «alle» hørte på NRK, sendte de en revyvise med dette refrenget: «Stjæl litt fra Shakespeare; det har mange gjort, og dem seira stort!» Det hørtes gøy ut. En dag kunne det bli starten på en forlags- og forfattergimmick:

Som da det britiske forlaget Hogarth for noen år siden inviterte en rekke internasjonalt godtselgende forfattere til å skrive hver sin roman med et shakespeareskuespill som utgangspunkt. Blant navn som Margaret Atwood og Edward St. Aubyn var også nordmannen Jo Nesbø med sin versjon av blodige «Macbeth». Med et postmodernistisk motebegrep skulle de appropriere William Shakespeare (1564-1616), «bruke eller sitere et allerede eksisterende materiale» - som et leksikon definerer det, i sin egen, selvgjorte, oppdaterte versjon.

Det sier seg selv at det ikke er lett, om ikke for annet så fordi skuespill og roman er så forskjellige kunstformer at det blir åpenbart at når man sier noe i en annen form (enn f.eks. skuespillets), ja, så sier man (i romanen) i samme øyeblikk noe annet. De forskjellige forfatterne i serien turnerte likevel Shakespeare på sitt vis, mens han som skulle skrive rundt Hamlet, visstnok ikke har levert ennå.

Ibsen på ny

Nå har tre nordiske forlag, et svensk, et dansk og et norsk, sammen tatt opp (appropriert) Hogarth Press sin idé når de i høst prøver den på den største av alle norske mestre, Henrik Ibsen (1828-1906), og sender ut tre nyskrevne romaner med ibsenskuespill som forelegg, alle samtidig på norsk i Norge.

Det er ingen enkel oppgave forlag og forfattere har gitt hverandre, om ikke for annet enn at Ibsen selv allerede har tatt opp de forskjellige temaene han tumlet med, så formfullendt at det vanskelig kan overgås. Men temaene selv er fortsatt er like gyldige – selv om de fortoner seg annerledes når en forfatter i dag vil baske med dem, med mer eller mindre vellykkete romaner som resultat – enten man nå (gjen)kjenner Ibsen eller ikke. Holdt opp mot Ibsen får dagens forfattere uansett i meste laget å bryne seg mot.

Norsken: Vigdis Hjorth

Så meget som kjønnsrollene – særlig måten vi snakker om dem på – har forandret seg siden Ibsen, er det kanskje ikke så rart at Vigdis Hjorth (1959) har valgt å gjøre sin dagsaktuelle hovedperson til mann i sin kalkering av «Hedda Gabler», som hun kaller «Henrik Falk» (i høst spilles «Peer Gynt» et sted med en kvinne som Peer, og menn som Mor Åse og Solveig).

Hennes «Henrik Falk» er gøy, en morsom, lettbeint og vittig hjorthsk nåtidsroman, som blottstiller og henger den dekadente snobben Henrik Falk til tørk, der han som ruinert skipsredersønn og spekulant går rundt og synes synd på seg selv etter at han på pervertert viss har berget og parkert seg inn i et ekteskap med den karikerte datteren til en bensinstasjonseier («On the Run»), låst seg selv inne i en småborgerlig svigerfamilies pludder og dilldall og strikkeoppskifter og sylting, som han ellers forakter.

Vigdis Hjorth skildrer det alt sammen med fornøyelig fart og snert, men så karikerte som personene er, tjener de ikke til mer enn lett underholdning. Tross sine mange ibsenallusjoner er dette ikke noe å blande Ibsen opp i - hvis det da ikke er for å påstå at Hedda Gabler samt dustete ektemann var like ubetydelig useriøse i 1890 som hennes Henrik Falk med hønsekone er det i dag. Og hvilke tutlete trivialiteter og ambisjoner som går for å være verdenslitteratur, men altså ikke er å ta alvorlig.

Svensken: Klas Östergren

Også svenske Klas Östergren (1955) lar sin hovedperson, Hilde Wangel, leve og opptre etter Ibsens tid. Til å være så kroppslig og undertrykt lidenskapelig som hun hele livet er, framstår hun forunderlig stilisert, dessuten omhyggelig a-politisk uengasjert, med hovedvekt på to faser i hennes liv: først den lenge sublimerte forbindelsen med byggmester Solness da hun var pur ung, siden hennes mer enn stripete liv under tysk okkupasjon etter sine år i mellomkrigstyskland.

I en mellomfase i Tyskland underkaster hun seg en psykoanalytisk behandling for sine traumer, som hun opplever så heftig at hun flykter hjem til Norge. Da, som gjennom hele livet, er Hilde Wangel en person som «nektet å se seg selv som offer», i en roman som i løpet av sine synsvinkelskifter tidvis overforklarer hovedpersonen for leseren. Den trenger også hjelpesteg for å komme videre: «Nå forholdt det seg slik at …»

Som oversetter av Ibsens samtidsdramatikk til svensk kjenner Östergren sin Ibsen og kan sin Hilde. Hans egen versjon av «Hilde Wangel» har fått en del språklig klosseskap lagt inn i den norske teksten. Det skaper «uvelhet», med f.eks. «Hva som har forutgått det foreliggende, er ukjent, så også hva som kommer til å skje videre», eller som at Hilde gikk på kafe «for intet ondt anende å drikke en kopp te».

Dansken: Merete Pryds Helle

Danske Merete Pryds Helle er den eneste som holder seg innenfor Ibsens egen tidsramme i sin versjon av «Nora». Hun følger Nora gjennom flere faser av livet, barndom og oppvekst, ungt kvinneliv, moderskap og ekteskapelig samliv, og hun gjør det i en naturalistisk skildring av hvordan det artet seg for henne, jordnært, sanselig, med en nærhet som ikke finnes i Ibsens titteskap – og som han i sin samtid heller ikke kunne slippe løs om han ville, i hvert fall ikke hvis han ville bli spilt, ordensbestrødd, berømt, tjene penger. Det ville Ibsen.

Den gang var det galt nok at Nora gikk – og tvang Ibsen til å skrive flere utganger av stykket. Merete Pryds Helle (1965) makter å dikte seg sin egen Nora og gjøre henne til et helt og bevegende menneske. Når hun endelig har fått nok av mann og familie og går, utstyrer Helle henne med en bunt kontanter i neven – og gir henne dermed en helt annen flying start enn Ibsen gjorde. (Og det var da ikke meningen?)

Dessverre tar språket noen ganger «ibsensk» overhånd, og er verken dansk eller norsk. Og mon noen noen gang har opplevd fødselsveer slik: «Smerten er en foss under breen.» Så hvis det rimeligste i siste instans er å lese og vurdere disse tre bøkene for hvor vellykkete de er som sine egne romaner på forfatternes egne litterære bein, viser terningen en firer til hver av dem.