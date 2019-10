Vond og tankevekkende om å følge den smale sti

Disco

Sjanger: Drama. Skuespillere: Josefine Frida, Nicolai Cleve Broch, Kjærsti Odden Skjeldal, Andrea Bræin Hovig. Regi: Jorunn Myklebust Syversen. Norge, 2019. Lengde: 1 t. 35 min. Aldersgrense: 12 år.

Om man som ateist skulle trenge vann på mølla i en diskusjon om hva som er i veien med enkelte kristne miljøer, finner man flere kraftige fossefall i «Disco». Tittelen er sånn sett muligens litt malplassert. Vel handler det om ei ung jente som konkurrerer på øverste nivå i disco-freestyledans, men de hektiske dansescenene havner helt i bakgrunnen i handlingen. Med all sin glorete estetikk og stressende musikk fungerer de som en slags kontrast til de ulike formene for kristenliv som skildres, men uten den helt store betydningen for historien for øvrig.

Hovedpersonen i «Disco» er den unge, vakre Mirjam (Josefine Frida), en tilsynelatende vellykket, glad og populær 19-åring. Hun er fast inventar i den hippeste frikirken i byen, hvor stefaren er en karismatisk pastor som holder lange pute-pinlige taler til ungdommen og hvor moren også er en framtredende figur. De framstår som prototypen på en vakker, vellykket familie, gode, velmenende kristne som vier (nesten) all sin tid til å gjøre gode ting for andre.

Det tar imidlertid ikke lang tid før temmelig dype riper i den glatte fasaden kommer til syne. Stefaren er en ekte familietyrann, og moren nekter å fortelle Mirjam noe som helst om hennes biologiske far. Etter hvert kommer det fram at familien bor på hemmelig adresse og at den biologiske faren har gjort et eller annet forferdelig, kanskje også mot Mirjam, men det får hun altså ikke vite noe om. Når Mirjam og lillesøsteren har lagt seg krangler foreldrene så fillene fyker, blant annet om morens bror, en tv-pastor som er en åpenbar svindler.

Etter en opprivende opplevelse blir Mirjam sendt til psykolog, og når han spør henne om hun tror på Gud, svarer hun «jeg må jo det». Til slutt klarer hun på sett og vis å rive seg løs fra foreldrenes frikirke, men i stedet for å gå i mer moderat retning, oppsøker hun en annen menighet, som er om mulig enda mer koko en den hun kom fra.

Josefine Frida spiller den underkuede tenåringsjenta med stor troverdighet. Hun får på en virkelig smertefull måte fram hvordan Mirjam rives i stykker av sin indre tvil og den evige følelsen av at hun aldri er god nok og kristen nok. Regissør Jorunn Myklebust Syversen lar mange spørsmål stå ubesvart, og gir det hele en nokså åpen slutt. Det skaper rikelig med rom for refleksjon og diskusjon, både omkring tro og tvil, men også om den livsfarlige fanatismen.