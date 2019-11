En tenåringsmors kamp

1 2 3 4 5 6

Line Nyborg: Hund som ser ned. Roman. 188 sider. Cappelen Damm.

En noe kryptisk tittel som «Hund som ser ned» kan kanskje, sammen med tilegnelsen til Vasant Swaha («guruen i granskauen»), sende tankene til det eksperimentelle. Men Line Nyborgs (f. 1969) roman er tvert om en konvensjonelt fortalt historie om den noen og førti år gamle jeg-fortelleren Siv, som for tre år siden forlot hus og mann, og nå bor i en trang leilighet sammen med tenåringssønnen Adam. Han spiller stort sett dataspill, om ikke «hele brød, kyllinger, hamburgere og salamipakker forsvinner inn i kroppen hans».

Siv tror ikke på parforholdet mer, men det forenkler ikke akkurat tilværelsen at hun har forhold til to menn som trekker henne i ulike retninger. Even, som knapt er tretti og som hun møter på onsdagsyogaen, har ikke hørt om Proust og har ord som shit og sweet i hverdagsvokabularet. Erik er på hennes egen alder, prøver litt for hardt, men er en hjelpsom praktiker som ordner småting for henne, bl.a. en dør som har gått av hengslene, symboltungt nok. Even vil ha en milf når det passer ham, Erik vil ha en kjæreste og Siv vet ikke riktig hva hun vil.

Hun er full av knuter, bekymringer og utilstrekkelighetsfølelse. Hun er tekstforfatter i et reklamebyrå, men kommer til kort der også og har en sjef med liten forståelse for alenemødres utfordringer.

Nyborg er god i skildringen av disse litt klossete møtene og nølende dialogene mellom usikre, søkende mennesker, og skildrer både reservasjon og hengivenhet, lidenskap og kjølighet like overbevisende. Ofte nesten lammes Siv av en følelse av at «alle bare går rundt og later som om alt er i skjønneste orden». Hun føler seg underlegen, andre barn har «fedre og besteforeldre, og dette slepet av penger og trygghet og visshet, denne minen som viser at de er noe», mens hun og sønnen «bærer preg av å mangle noe grunnleggende». Vendepunktet inntreffer da en av de mange bekymringene hun har for sønnen, faktisk slår til.

Det hele er fortellerteknisk elegant og solid. De korte avsnittene gir en opplevelse av hurtig fremdrift og effektiv veksling mellom rammefortelling og supplerende tilbakeblikk, og samtidig tilføres teksten en tiltalende langsomhet av det enkle og tidvis poetiske språket. «Hund som ser ned» er en fortelling om grenser og overskridelser, tenåringer og foreldre, rollemodeller og mangelen på dem, overgangstilstander og nye muligheter, gjenkjennelig for alle som har kjent på en følelse av utilstrekkelighet – eller hatt en tenåring i huset.