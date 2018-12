John Fogerty til DNB Arena

Den amerikanske sangeren, gitaristen og låtskriveren, John Fogerty, tar turen tilbake til Norge og DNB Arena i Stavanger Fredag 5. juli. Det melder Live Nation i en pressemelding.

Fogerty har vært i distriktet før. I 2011 spilte han på Rått og Råde-festivalen. Han spilte også på Ruten i Sandnes i 2014.

John Fogerty karriere begynte i hjembyen El Cerrito, California, og han fikk sitt store gjennombrudd som vokalist i Creedence Clearwater Revival. Det populære og kritikerroste bandet oppnådde massiv suksess. Ved å blande elementer fra blues, country, pop, rockabilly, R&B, swamp boogie og sørstatsrock, i skjønn forening ved hjelp av hans karakteristiske vokal, skapte Fogerty et særegent og banebrytende lydbilde.

Etter at CCR gikk hvert til sitt i 1972 startet det som skulle bli en like imponerende solokarriere. Fogerty vant Grammy for beste rockealbum med «Blue Moon Swamp» i 1997, har fått sin velfortjente stjerne på Hollywoods Walk of Fame, er på Rolling Stone Magazines topp 100-lister over verdens beste vokalister og gitarister, i tillegg til å være innlemmet i både Rock & Roll Hall of Fame og Songwriters Hall of Fame.

Fogerty står bak klassikerne som «Centerfield», «Proud Mary», «Susie Q», «Fortunate Son», «Born on the Bayou», «Bad Moon Rising» og «Have You Ever Seen the Rain», for å nevne noen.

Billettene legges ut for salg torsdag 20. desember kl. 09.00 på ticketmaster.no.

Våre kritikere: Årets beste album i 2018