Sondre Justad spiller på Jærnåttå 2019. Han avslutter lørdagkvelden på festivalen. Tidligere er det kjent at Sigrid opptrer fredag og Carola lørdag.

- Vi har i flere år prøvd å sikre oss Sondre Justad til Jærnåttå. Det har av ulike grunner ikke klaffet tidligere, men i år gikk det endelig i boks. Vi er kjempefornøyd med å få Sondre til Bryne, sier bookingansvarlig Kjetil Njærheim i Jærnåttå i en pressemelding.

Sondre Justad sitt debutalbum Riv i hjertet lå på VG-lista i halvannet år til sammen, seks av ti spor ble radiolista og låtene fikk over 35 millioner streams. Et stadig voksende publikum trakk til konsertlokalene og sørget for at flere av turnéene hans solgte ut.

Justad ble også nominert til en rekke priser for sin første utgivelse, blant annet Årets album (Spellemann) og Årets live (P3 Gull). Oppfølgeralbumet til Sondre Justad, Ingenting i Paradis, kom ut i mars i år.