Spill sommeren inn!

Her får du over 200 sanger som handler om sommeren. Noen er klassiskere, andre burde bli det.

Aftenbladets Spotify-liste med tidenes beste sommerlåter ble lansert sommeren 2018. To år senere teller den nå godt over 200 sommersanger og vokser stadig.

Vi holder oss til sanger som handler om sommeren, eller i det minste gir en sterk følelse av årstiden.

Det er bare tatt med én sang fra hver artist (sorry, Beach Boys og Postgirobygget). Du slipper likevel inn hvis du opptrer både i band og som soloartist (godt gjort, Agnetha Fältskog og Lars Lillo-Stenberg).

Her er listen:

Sommeren 1967 besøkte George Harrison hippiebyen San Fransisco. To år senere skrev han «Here comes the sun». Foto: AP/Scanpix Eddie Cochrans sommerlåt fra 1958 er også spilt inn av The Who og flere andre. Foto: AP/Scanpix

Here comes the sun – Beatles

Summer in the city – Lovin' Spoonful

Neste sommer – DeLillos

Summertime blues – Eddie Cochran

In the summertime – Mungo Jerry

That summer feeling – Jonathan Richman

The boys of summer – Don Henley

Sunny afternoon – The Kinks

Sola skinner – Jokke & Valentinerne

Summertime – Sam Cooke

Ut å vekke sola – Henning Kvitnes

Bob Marley, født på solskinnsøya Jamaica. Foto: Scanpix

Three little birds – Bob Marley

Sommartider – Gyllene Tider

Vie dagen te solå – Ryfylke

Bysommer – Lillebjørn Nilsen

Here comes the summer – The Undertones

Hot fun in the summertime – Sly & The Family Stone

Kaffikopp – Skranglefantane

It nevner rains in Southern California – Albert Hammond

Turistens klagan – Cornelis Vreeswijk

You took the words right out of my mouth (Hot summer night) – Meat Loaf

Summer wine – Nancy Sinatra & Lee Hazlewood

American life in the summertime – Francis Dunnery

Here comes summer – Jerry Keller

Wildwood days – Bobby Rydell

Itsy bitsy teenie weenie yellow polka dot bikini – Brian Hyland

Vacation – Connie Francis

Those hazy, lazy, crazy days of summer – Nat King Cole

June hymn – The Decemberists

Cruel summer – Bananarama

The Ramones synger om en badestrand i Queens i New York. Foto: GODLIS/AP/Scanpix

Rockaway Beach – The Ramones

Det er i dag et vejr – Kim Larsen

Sønnavindsvalsen – Eriksen

Denna sommaren – Vamp

Sunshine on my shoulders – John Denver

Summer in Siam – The Pogues

San Fransisco – Scott McKenzie

School is out – Gary U.S. Bonds

Det er sommeren som teller – Ludvigsen

Summer wind – Frank Sinatra

Plukka plommer i Hardanger – 3 Busserulls

Surfin' USA – The Beach Boys

Beach Boys erobret verden med sanger om sol, sommer, kjærlighet og biler. Foto: KLAUS SCHLAGMANN/AP/Scanpix

Summer holiday song – The Trashmen

Summer night city – Abba

The swimming song – Loudon Wainwright III

School’s out – Alice Cooper

A summer song – Chad & Jeremy

Jan & Dean – Surf City

Sommaren er som han er – Uppstad & Waade

Noen ganger det all right – Odd Børretzen

Under the boardwalk – The Drifters

Summer breeze – Seals and Crofts

Summer fun – The Barracudas

Summer Nights – John Travolta & Olivia Newton-John

Girls in their summer clothes – Bruce Springsteen

Let’s twist again – Chubby Checker

(Sittin’ on) The dock of the bay – Otis Redding

Gud, hvor du er deilig – Bjelleklang

Rocksteady-gruppen The Paragons fra Kingston debuterte med albumet «On the beach» i 1967. Foto: Trojan

On the beach – The Paragons

Paradis – Tre Små Kinesere

Yess! – Folk & Røvere

En solskinnsdag – Postgirobygget

In summer – Billy Fury

Oslo ein sommarkveld – Blest

California dreamin’ – The Mamas & The Papas

Sommerøya – Finn Kalvik

Time of the season – The Zombies

Sommaren e her – Leif & Kompisane

Om sommaren – Ulf Lundell

Hopp, Jan Ivar, hopp – Show Chow

Summer of ’69 – Bryan Adams

Sunshine superman – Donovan

A summer wasting – Belle & Sebastian

Saturday in the park – Chicago

It’s five o’clock somewhere – Alan Jackson & Jimmy Buffett

This summer – Black Irish Band

Brev fra leier’n – Birgit Strøm

Peaches – The Stranglers

The island – Skipinnish

CC Cowboys er syndere i sommersol. Foto: Berit Roald/Scanpix

Synder i sommersol – CC Cowboys

15. juli – Okersol

One summer night – The Danleers

Stikkord om sommer – Louis Jacoby

Summertime, summertime – The Jamies

The heat is on – Agnetha Fältskog

Mr. Blue Sky – Electric Light Orchestra

Summer nights – Marianne Faithfull

Summer teeth – Wilco

Summer’s here – James Taylor

Twistin’ by the pool – Dire Straits

Summer jammin’ – Inner circle

Groovin’ – The Young Rascals

Sommern på landet – Prudence

Lystsejlas (To pilsnere i en snor) – Kjeld Ingrisch

Club Tropicana – Wham!

Soley soley – Middle Of The Road

Sommaren utan ende – Tom Roger Aadland

Båt til lyst – Alf Cranner

Spill the wine – Eric Burdon & War

Ei klinkerbygde snekka – Torolf Nordbø

Summerlove – Neil Diamond

The Monkees var USAs svar på Beatles. Foto: Scanpix/AP

You bring the summer – The Monkees

Sommer i silo – Playboys

Ei sommernatt som nå – Stein Ove Berg

Blå, blå känslor – Thomas Ledin

Stjålen båt – Matti Røssland

Summerlove sensation – Bay City Rollers

Night moves – Bob Seger

Summer days – The Partridge Family

Svantes lykkelige dag – Povl Dissing & Benny Andersen

We’re gonna save the summer – The Pearlfishers

Hovedøen – Lars Lillo-Stenberg

All summer long – Kid Rock

Sunshine & Whiskey – Frankie Ballard

Badestandsballade for korpulente – Jack Berntsen

Staying out for the summer – Dodgy

Toes – Zac Brown Band

Long hot summer day – Turnpike Trobadours

Hold kjeft, spis is – Åge Aleksandersen

No shoes, no skirt, no problems – Kenny Chesney

That’s how we do summertime – Chasin’ Crazy

Staut slapp å vente forgjeves på sommeren 2018. Foto: Staut

Sjå sole – Staut

Beachin’ – Jake Owen

Groovy little summer song – James Otto

Summer song – Louis Armstrong

Dinglebein – Svein Tang Wa

Sann imødlå tædene – Tommy & Tigeren Band

It’s the summertime – The Archies

Dancing in the streets – Martha Reeves & The Vandellas

Remember (Walkin’ in the sand) – The Shangri-Las

Vi skal ikkje sova bort sumarnatta – Brit, Jan Erik & Jan Høiland

Sommar’n oppi nord – Elg

Sommartid – Guddfaren

Pulling mussels (From the shell) – Squeeze

Magic – The Cars

St. Hans – Månen

Summertime – The Sundays

Got me feeling so good – Friendship

Sol & sommer – Jahn Lengervik

Summer tune – The 2 Johnnies

Miss summertime – Ammunition

Sol & sommar – Jimmy Jansson

Det Pene Bæn gjorde comeback i 2018 med en sommersang fra Brusand. Foto: Det Pene Bæn

Hilsen fra Brusand – Det Pene Bæn

Idas sommarvise – Lena Wisborg

Let’s go surfing – The Drums

Summer time – The Pretty Things

Buy me a boat – Chris Janson

Sommerkroppen – Mads Hansen

Hengekøya – Slæm Dønk

Sumarmorgon – Bøygard

Seasons in the sun – Terry Jacks

Summer lady – Santana

The other side of summer – Elvis Costello

Hard rockin’ summer – The Hooters

Long hot summer – Glenn Frey

One summer – Daryl Braithwaite

Kaketur – Tullus

Ain’t that enough – Teenage Fanclub

Summer breeze – The Sha La Das

See you in September – Tony & The Swing Blues

Sommer i Norge – Sofa

Vanishing heart – Rustin Man

Summer depression – Girl In Red

Midsommersangen – Shi-Bi-Dua

Det var då – Svart katt

Summertime won’t last long – Michael Franti & Spearhead

Summertime thing – Chuck Prophet

Inferno (Brisbane in summer) – Robert Forster

If we make it through the summer – Marissa Nadler

Girl watcher – The New Summer Fun Project

Heatwave – Tunng

Stevie Van Zandt, alias Little Steven, må kunne kalles en norgesvenn. Foto: Little Steven

Soul power twist – Little Steven

Summer Candy – Ona

Den lyse fine tida – Omar Østli & Hege Brynildsen

Summer Noon – Tweedy

Summertime friends – Bonny Doon

En sommer er aldri over – Lars Klevstrand

Upwards of summer – Ralegh Long

Stavangerbandet Brillejesus dro på interrail i 2019. Foto: Brillejesus

Interrail – Brillejesus & Ida Collett Belle

Fånga gårsdagen – David Ritschard

Evig Sommår – Hardhaus

Welcome to the party (The beach life) – Jessie James Decker

Når vi to blir en – Rotlaus

Magic – Ephemera

Fyrtårnet – Lyng

Hovering green – Randi Tytingvåg trio & Rita Eriksen

Sommar – Magics

Summer holiday – Cliff Richard & The Shadows

Summer song – Himesh Patel

Summer days – Martin Garrix, Macklemore & Fall Out Boy

Summer holiday – Peter Piek

Summer’s song – Villagers

Mød meg på Solastrand – Jon Dagsland

Summer’s easy feeling – Kelley Stoltz

Detektimen vil kjøre naken på en scooter. Hver sine lyster. Fra venstre Svein F. Hestvaag, Øyvind Lende og Knut Inge Årtun. Foto: Detektimen

Naken på en scooter – Detektimen

Summertime in Italia – Rivah Jordan

School’s out – Gav Brown

Sommeren legg ifra – Lars Bremnes & Maria Haukaas Mittet

Ønsker sommeren velkommen – Asle Beck

Summertime – Stick Figure & Citizen Cope

I won’t be hard to find – Lisa Miskovsky & Andreas Moe

Lille lille lørdag – Piknik

California beach – Mike Love

Jimmy Nail i et bilde fra den britiske komedien «Still Crazy» i 1999. Det var BBC-serien «Crocodile shoes» fra 1994 som gjorde ham kjent i Norge, mens sangen «Down by the seaside» er fra 1992. Foto: COLUMBIA TRISTAR FILMS/Scanpix

Down by the seaside – Jimmy Nail

Summer ended yesterday – Sofia Talvik

Debris of love – Julia Haltigan

The summer – Freedom Fry

Summer and looking for a job – Eggstone

August – Mark Erelli

Perfect summer – Big Mountain

Valdres-bandet Staut fyller ti år i 2020 og har i den anledning gitt ut enda en sommersang, kalt «Tomfull dag». Foto: Staut

Holiday – Donna Blue

Summer song – Birri

California blue – Luna

Starless summer sky – Marshall Crenshaw

Rain all summer – Darren Hyman

In the summer – Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

Anne Marie Kristiansen ble en lokal kjendis etter at hun i 2007 ringte NRK Rogaland for å fortelle at noen hadde stjålet en bluse fra hjemmet på Stokka i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Sangen om Mallorcablusen – Mia Kristiansen

Island in the sun – Weezer

Summertime – Orville Peck

With my little stick of Blackpool Rock – George Formby

Looking for the summer – Chris Rea

Michigan-trioen The Sweet Water Warblers hilser sommeren 2020 velkommen. fra venstre Rachael Davis, May Erlewine og Lindsay Lou. Foto: The Sweet Water Warblers

Summertime – The Sweet Water Warblers

California sun – The Rivieras

Ferietid – Stein Ingebretsen