Sløtface takket #metoo-kvinnene da de fikk Spellemann-pris

– Wow. Wow, sa bassist Lasse Lokøy, før han begynte å takke produsentene på albumet «Try Not To Freak Out», som sikret dem Spellemann-prisen.

De takket plateselskap, familie og kjærester før vokalist Haley Shea tok mikrofonen.

– Og sist men ikke minst vil vi si takk til alle de utrolig modige damene som har stått fram, i løpet av det siste året. Dere er en helt utrolig inspirasjon og vi håper vi som bransje og som land og verden fortsetter å kjempe for en mer likestilt verden. Og for at norsk rock og blir mer mangfoldig og likestilt i framtiden. Tusen takk.

Alle vinnerne kan du lese om HER.

Under Spellemann-utdelingen var det mange som gikk med hvite roser for å markere #metoo-kampanjen, som Shea refererte til under takketalen.

Stavanger-bandet fikk prisen for sitt debutalbum «Try Not To Freak Out». De andre nominerte i kategorien rock var Erlend Ropstads «Alt som har hendt», Motorpsychos «The Tower» og Torgeir Waldemars «No Offending Borders».

LES OGSÅ:

Anmeldelse: På sitt beste er virkelig Sløtface noe å skrive hjem om.

Reportasje: Sløtface på hjemmebesøk før Spellemann.