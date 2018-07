Stavanger-forlag oversetter den 628 år gamle «Flatøybok» til engelsk

Bare et knippe menneske har lest det storslåtte saga-verket «Flatøybok» som ble nedskrevet på norrønt rundt år 1390. Nå skal Stavanger-forlaget Saga bok gjøre sagaene tilgjengelig for et internasjonalt publikum.