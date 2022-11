Teknikerne var slitne allerede før pandemien. Koronaen ble siste dråpe for mange

Sceneteknikere er det manko på etter koronapandemien. Assisterende tekniker på Tou, Daria Zarbeeva, merker at det er mer overtid nå.

Koronaen og usikkerheten som fulgte, ble siste dråpe for mange. Nå sliter Norge med teknikermangel. Noe som kan føre til avlyste arrangementer fremover.

– Det er ingen tvil om at bransjen har lidd av en betydelig kompetanseflukt av sceneteknisk personell etter pandemien.

Det sier Stig Gunnar Ringen. Han er leder av Teknikerutvalget i Creo – forbundet for kunst og kultur.

Han påpeker at man allerede i 2019 kunne se at mange forlot yrket til fordel for andre jobber som ga mer stabilitet og mindre belastende arbeidstider, men at pandemien eskalerte utviklingen.

Nå er frykten at de gjenværende teknikerne blir overarbeidet, og at flere velger å slutte på grunn av arbeidsmengden.