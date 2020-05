I kveld kjempar Mari frå Bryne om finaleplass i Idol

Om Mari Eriksen Bølla (16) kjem vidare til finalen neste veke, kjem ho til å feire med å bestille ekstra god mat.

Mari Eriksen Bølla er klar for semifinale i Idol, og håper på ein plass i finalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Marie Håland Journalist

– Det kjennest kjempefint, og det er veldig gøy å vere i semifinalen. Eg er utruleg takksam for dei som stemmer på meg, seier den glade rogalendingen.

Mari har vore glad i å syngje sidan ho var fire år, og allereie som 6-åring var ho bestemt på at ho skulle vere med på Idol. Tidlegare har Mari vore med på Idol Junior der ho kom på ein tredjeplass.

– Eg håper eg syng, har konsertar, og koser meg med musikken i framtida. Det er det eg har lyst til å drive med, seier Mari, som nemner Ariana Grande, Whitney Houston og Michael Jackson som store idol.

Saknar publikum

Mari og resten av deltakarane song for eit publikum under bootcampen i desember. No er derimot salen tom, noko som er uvant for den sceneglade jenta.

– Du veit liksom ikkje heilt forskjellen på generalprøve og sjølve sendinga. Fordi eg har vore med på Idol Junior, så veit eg korleis det er å ha publikum, så eg saknar det litt ekstra. Men det er uansett veldig gøy, og eg forstår godt at det er slik no.

Mari beskriv seg sjølv som eit b-menneske, og liker godt å slappe av i senga for å kople av etter sending.

– Etter sending drar eg heim og pratar i telefonen, også ligg eg lenge vaken. Elles liker eg å slappe av med god mat, spesielt søtsaker frå Pascal konditori.

Drøymer om USA

Dei fleste songane blir sunge på engelsk, men Mari seier at ho av og til kan slå til med ein norsk klassikar. Heimstaden Bryne ligg uansett svært nært i hjartet.

– Eg skal nok tilbake til Bryne etterpå. Eg elskar å bu der, og det er trygt og godt. Likevel er det ein draum i framtida å flytte til USA og satse på musikken der.

I semifinalen skal Mari syngje låten «Survivor» av Destiny’s Child, samt ei litt eldre låt, nemleg «Alone» av rockebandet Heart. Sistnemnde har Mari sunge tidlegare, og sjåarane fekk bestemme at ho skulle opptre med den igjen.

No står det att å sjå om me får nok ein rogalending i finalen i Idol.

– Eg håper at folk stemmer på meg i kveld òg, men det er ikkje noko eg kan bestemme sjølv. Eg skal berre gjere mitt aller beste, seier Mari.