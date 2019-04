1 2 3 4 5 6

Christina Erikson: Kommer alltid tilbake. Krim. Oversatt av Kristina Quintano. 393 sider. Goliat forlag.

Grunnen til at Erikson vet så mye om psykopater, er at både eks-mannen og faren hennes hadde den typen personlighet/diagnose.

Kriminaletterforsker Elias Svensson i Stockholm jobber for å felle mannen bak to brutale voldtekter og et mord. Elias er helt sikker på at den gjerningsmannen er Josef Decker. Det er ikke tvil i hans sjel. Og der står både politiet og handlingen og stanger uten å komme noen vei. Lenge.

Det blir også en del kjedelige gjentakelser av ting vi vet fra før. Det finnes ikke noe mysterium å løse. «Kommer alltid tilbake» handler mest om psykopater, hvordan de oppfører seg skummelt for å manipulere folk rundt seg.

Hovedhelten Elias er en fraskilt 53-åring som bare klarer å slappe av når han pusser sko. Det er ikke noe stilig med ham. Elias er ikke engang hard flaska, tar seg bare en whisky når han virkelig, virkelig må.

Ellers blir det en god del fnysing i boka, både Elias, hans nærmeste medarbeider Lena og de andre politifolkene fnyser tett og jevnt.

Elias vender seg til forfatteren Cornelia Lind for å få hjelp til å forstå monsteret Deckers psyke. Cornelia har egne, personlige erfaringer som kan komme til nytte, og har skrevet en bok om psykopater. Det spørs om ikke Christina Erikson gir oss et lite selvportrett med den figuren.

Eks-mannen til Cornelia er selvsagt psykopat. Langt ute i boka dukker det også opp en hevner, en som dreper kriminelle for å gjøre gode gjerninger. Nok en psykopat! Skal vi tippe at han ligger godt an til å ta livet av Decker? Denne Batman-typen dukker opp fra ingenting, og blir ikke sannsynliggjort eller forklart. Han bare er der.

En annen ting er hvorfor ikke politifolkene tenkte på å overvåke Decker? Han dreper og voldtar han jo flere ganger i uka!