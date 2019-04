1 2 3 4 5 6

Odd W. Surén: Hvis vi lever neste år. Noveller. 249 sider. Aschehoug.

I sin 8. novellesamling - med 12 tekster fra 5 til 46 sider lange og spunnet rundt begreper som «tid» og «sannhet», «diktet» og «faktisk» - avdekker Odd W. Surén (f. 1961, debut 1985) igjen at han mestrer kunsten å skrive, evnen å tenke, viljen til å nytte litterære allusjoner, gleden ved å formidle leksikalsk stoff, dessverre uten at alle tekstene hans derfor blir like medrivende.

For her imponerer tidvis formsikre noveller mer enn de berører. Med fynd og klem lar fortelleren flate, likelydende eller sære person- og stedsnavn florere, dramatiske overdrivelser nå olympiske høyder, ønsket om å agere humorist speile seg i en litt for påtrengende lek med det barokke, absurde, karikerte. I tillegg til å påkalle småhumring og skeive smil vekker de forserte historiene til stilbevisste, glupe Odd W. Surén ofte lengselen etter Aasmund Olavsson Vinjes klassiske ideal – dikteren som ler med det ene øyet og gråter med det andre.

Det innebærer ikke at vi står overfor en snublende skribent som knapt vet hva han holder på med. Når han lar et skrivende «jeg» skildre Dikteren som samler «Ved», og lytter til slåttene etter den avdøde spillemannen Ludvig Leik, når vi møter advokaten og forfatteren Wilfred Lampe som lar «Isfiskerne, kapittel 2» åpne med orda: «Dette har ikke hendt:» eller i novellen «Sebulonsen får napp» demonstrerer sin Hamsun-fascinasjon, når Wilfred Lampe lar Anita T. Olsen fortelle om Trude Hiims skandaløse opptrinn på en kongemiddag, før vi lærer hva det vil si å være «Tjukk i penger», ja, da står Odd W. Surén fram i rollen som suveren poeta ludens – en lekende, velformulert dikter som briljerer mer enn han griper.

I samme stilleie ligger langt på veg «Misjon», historien om Hellemann Bolle, en pornofråtsende, alkoholisert, bannende, religiøst orientert fantast som brått fordufter – kanskje for å misjonere blant den krigerske steinalderstammen på North Sentinel Island i Bengalbukta, en leksikalsk referanse som sammen med bl.a. en lærd utgreiing om verdensrommet dukker opp flere steder i boka.

Den lengste og mest mangfoldige novellen er «Audiens». Her forteller en norsk dikter om det å bo i en afrikansk landsby og møte Vismannen, et ambulerende orakel i folkets tjeneste. Uanstrengt og perspektivrikt koples kolonihistorie og de innfødtes kår sammen med norske forhold og hans egen rolle. Minnebildene knyttet til en poliorammet far er gripende, helt uten svulstig sentimentalitet.

Sammen med den oppsummerende, referanserike avslutningsteksten «Alt kommer til meg med mening» vitner den alvorsfylte, smilende, hudvarme mesternovellen «Audiens» om hva forfatteren makter på sitt beste.