Kunsten å lage kunst

Noen ganger hender det at to utstillinger som vises samtidig, bare roper etter en sammenligning. Jeg lar blikket mitt spørre hva det vil si å lage kunst, og jeg retter det mot pastellarbeidene av Ola J. Nordsletten i Bryne kunstforening og maleriene til Tor-Arne Moen i Kunstgalleriet i Stavanger.

Bryne kunstforening: Ola J. Nordsletten, Minne frå ulike landskap, pastell. T.o.m. 12. mai.

1 2 3 4 5 6

I den ene utstillingen er kunstnerskapet dempet henimot det selvutslettende; kun teknikkens iboende egenskaper til å formidle lys og atmosfære over landskap og blomster bærer bildene. I den andre presses et prangende kunstnerskap på meg, som en hektisk framvisning av hva maleren kan få til. Sammenligningen åpner for refleksjoner om hva det er som gjør kunsten severdig, og hva som gjør den overfladisk og dermed ganske forglemmelig.

Nært og intimt

Det er bilder fra en annen tid som vises på Bryne; med røtter i Gudbrandsdalen var Nordsletten (1898 – 1976) lektor ved landsgymnaset på Bryne 1926 – 66. Han var selvlært som kunstner og var en av stifterne av Bryne kunstforening i 1955. Bildene utgjør en minneutstilling som henter fram en liten billedskatt fra en beskjeden, selvkritisk bruker av pastellkrittets muligheter til å skape bilder i grenselandet mellom maleri og tegning. Her er jærske heier, myrer og strender, østlandske fjell-landskap og myrull i vaser. Med hele 48 katalognummer er utstillingen for stor; den ville ha tjent på en oppstramming og utluking av en del mindre interessante arbeider. Men de beste bildene er virkelig gode, for Nordsletten mestrer pastellteknikken til å skape intime landskapsvisjoner, fulle av fargenyanser som fanger lyset, ikke minst om høsten. Det er som om Nordsletten, når han vier kunsten sin til dette lyset og dette landskapet, gjør Garborgs ord til sine: «Til deg du hei og bleike myr eg gjev mitt kvad».

Trond Borgen

For det ligger mye poesi i disse bildene. I noen av motivene fortetter fargene seg til potente skildringer av naturens former og fargespill. I andre løser fargene seg opp i et gjennomsiktig lys over enkle landskapsformer. Nordslettens pasteller er preget av nærhet og oppriktighet, både til den naturen han skildrer og den teknikken han benytter i denne skildringen. Han når ikke opp til det subtile fargespillet i de beste pastellarbeidene til en annen jærsk maler, Ole Tjøtta, som nok hadde en mer intuitiv følelse for teknikk og helhet i motivet. I Nordslettens bilder er det snarere som om jeg inviteres inn i en fortrolighetens billedverden hvor kunstneren stadig trer tilbake, som for å si: Denne verden er ikke bare min, men også din. Det er en generøs gave.

Billig effektmakeri

Trond Borgen

1 2 3 4 5 6

Kunstgalleriet: Tor-Arne Moen, maleri. T.o.m. 5. mai

Så skjer det stikk motsatte i Tor-Arne Moens billedverden. I Kunstgalleriet viser han vinterlandskap og andre motiver med mennesker, som om de skulle være fotografier fra gammeldagse familiealbum. Det snør mye i Moens malerier, for her har han funnet en teknikk og et billeduttrykk som brukes til maks effekt, for å imponere. De er utført i eggoljetempera, men i stedet for å anvende temperateknikken til å påføre tynne, matte fargelag, slik vi ser det hos de fleste som maler med tempera, smører Moen tykt på. Han dyrker de maleriske effektene, og det gjør han med bravur – på en overfladisk måte. Jeg ser en kunstner som hopper opp og ned og geberder seg foran motivene sine, slik at det blir vanskelig å se dem.

Slik blir Moens malerier fort sett og fort glemt, for han stiller først og fremst ut seg selv som posør. I Nordslettens pasteller kan jeg bruke blikket mitt til en langsom oppdagerferd i, inn i motivenes myke lys og farger, laget av en kunstner som trekker seg tilbake og lar motivene tale for seg. Moen stenger meg støyende ute fra motivene; Nordsletten lukker meg vennlig inn.