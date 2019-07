Nydelig samarbeid

1 2 3 4 5 6

Calexico and Iron & Wine: «Years to burn» (City Slang/Playground)

Kombinasjonen Calexico og Iron & Wine er løfte om noe bra. Singlen «Midnight sun» fikk meg likevel til å tvile, men det vakre åpningskuttet «What Heaven’s left» fjerner all tvil om at dette er riktig bruk av tid.

Iron & Wine er Sam Beam, mens Joey Burns og John Convertino i Calexico var opprinnelig rytmeseksjonen for en annen ikonisk folkrocker; Howe Gelb i Giant Sand.

Nevnte «What Heaven’s left» høres ut som siste låt for kvelden på en støvete bar, og «Father Mountain» er mektig. «Outside El Paso» er trompetist Jacob Valenzuela med løse tøyler, fulgt av fine «Follow the water».

Studiosnekringen «The bitter suite» forsvarer ikke sine over åtte minutter, men avslutningen med «Years to burn» og «In your own time» er alt hva man kunne håpe på.

De spilte sammen på ep-en «In the Reins» i 2005, og denne gang nøyer de seg med åtte sanger. Hva med et fullt album på tredje forsøk?

Beste spor: «What Heaven’s left», «Father Mountain», «Years to burn», «In your own time».