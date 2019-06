Hit-repriser som ikke funker

1 2 3 4 5 6

Avicii: «Tim» (Universal)

Plateselskapet beskriver Tim Berglings album som fresht og nyskapende.

Nei, det er det ikke.

Platen skal ha vært nesten ferdig da Bergling døde i 2018. Den måler seg ikke med tidligere utgivelser fra svensken, som ble kjent for å få EDM-sjangeren ut til massene.

Bergling har, som alltid, eksperimentert med sjangere. På «Wake me up» fra 2013 blandet han EDM med country. Det funket. Denne gangen prøvde han det samme med rock, pop og hip-hop. Resultatet føles dessverre oppbrukt og påtvunget.

LES OGSÅ:

Det eneste interessante, men triste, med albumet er Berglings «state of mind». Tekstene er mørke og tar ofte opp temaer som insomnia, dopmisbruk og jakten etter fred. Sett i lys av hans død, blir noen av låtene vanskelig å høre på.

Fra «SOS» med Aloe Blacc:

Can you hear me? S.O.S.

Help me put my mind to rest

Det finnes lyspunkt på platen. Ett par låter fenger godt og gir en lyst til å danse. Dessverre overskygges lyspunktene av hit-reprisene, de svake tekstene og de oppbrukte oppbygningene.

Beste spor: «SOS», «Excuse me Mr Sir».