Morderisk lappelik i Bagdad

Solumbokvennen

Ahmed Saadawi: Frankenstein i Bagdad. Roman. 331 sider oversatt av Oda M. Winsnes. Solum Bokvennen.

Norske Geir Angell Øygardens «Bagdad Indigo» fra 2011 er en omfattende, selvopplevd, skildring av Irak-krigen. Det er en sakprosabok pakket med historier og refleksjoner, med litterære referanser, full av politiske og moralske problemstillinger, skrevet av en nordmann som dro til Irak som levende skjold i krigens første fase og som til perspektivisk vinning også skrev seg inn på amerikansk side.

Den er grotesk, brutal og klok, skrevet med det som kan se ut som en kynikers sære ømhet. Og den er skrevet med distanse av en som, om han overlevde, hadde åpen retur. Så det er langt fra norske Angell Øygardens hverdager til fem år yngre Ahmed Saadawis. Sadawi vokste opp i slumområdet Sadr City i Bagdad, bor fortsatt i Bagdad, og har alltid levd nær kildene til denne boka.

Hans roman «Frankenstein i Bagdad» er som «Bagdad Indigo» også lagt til krigens første år. Med tittelens henvisning til Mary Shelleys to hundre år gamle roman, der hun skapte det slitesterke monsteret Frankenstein, nekter han seg ingenting i overdådige, gruoppvekkende skildringer av en lang rekke karakterer – mennesker, sammenlappete lik, skraphandlere og journalister, hemmelige agenter, resepsjonister og barmenn, politikere og redaktører, eiendomsspekulanter, senile enker og hele naboskap (som noen av dem kan gå i ett med onde ånder), forføreriske kvinner og enda noen til.

Det hele utspiller seg under mange synsvinkler i et etnisk og religiøst mylder av mennesker i en fryktens voldelige by der selvmordsbombere daglig sprer død, ødeleggelser og gru. Alt og alle sentreres her rundt den mystiske personen Hvahetern («Hvem er nå det?»). Han er lappet sammen av råtnende restebiter av drepte mennesker, av deler som alltids lar seg erstatte med en uendelighet av ferske istykkersprengte lik.

Nå går han selv rundt og dreper, en morderisk hevner som «mellom himmelsk rettferdighet, juridisk rettferdighet og gatas rettferdighet» vil gjøre opp for noe av det mennesker uopphørlig og vilkårlig blir utsatt for i et etnisk og religiøst mylder, i en overdådig, vond skrekkfortelling av en roman. Så hvis leseren lar Ahmed Saadawis roman supplere Angell Øygardens bok – eller omvendt, har han stoff så det rekker til rekognoseringer i egen virkelighetsoppfatning også.