Joakim (18) elsker Arve Tellefsen, men følger ikke rådet hans

Kammermusikkfestivalen har tatt over Stavanger by denne uken. Hører man godt etter kan klassiske toner høres fra Bjergsted til Skagenkaien. En drøss av artister er innom byen for å spre musikkglede, men få av dem er like unge som 18-åringen fra Trondheim.

– Er det prestisje å få spille her?

– Ja, svarer han fort.

Aftenbladet møter det unge talentet på en takterrasse i Stavanger. Han er en lystig trønder, som er sabla god til å spille fiolin.

I motsetning til andre 18-åringer, har han ikke brukt sommeren på Fortnite og grøftefylla. Røbergshagen landet nettopp i Stavanger etter å ha spilt på festivaler verden over. Onsdag spilte han sin første konsert på Kammermusikkfestivalen, og fem gjenstår.

– Jeg er heldig som får lov til å spille her. Christian og Andreas (Christian Ihle Hadland og Andreas Brantelid, festivalens kunstneriske ledelse, journ.anm.) er snille som tar meg med.

Dress og neongule joggesko

Røbergshagen er ydmyk. Han hoppet lett over videregående som 15-åring, og startet rett på NTNU ved linjen for utøvende musikk. Akkurat nå studerer han ved Baratt Due Høyskole for musikk, samtidig som han kontinuerlig holder konserter i, og utenfor, Norge.

Han er også kompis med mentor Arve Tellefsen. Likevel har han beina godt plantet på jorden.

– Mamma og pappa holder styr på det meste. Når det ble mange spillejobber, måtte jeg spørre dem om hjelp. De passer på at jeg har fine klær, øver og den slags. En gang spilte jeg i disse skoene liksom, sier Røbergshagen, og ser ned på to neongule joggesko.

– Og hvordan gikk det?

– Jeg fikk jo noen rare blikk, sier han, og slipper ut en liten latter.

– Hvordan startet alt dette?

– Foreldrene mine sa jeg måtte lære meg et instrument da jeg var sju. Da være det 20 minutter øving i uken. Det var gøy, så jeg begynte å øve hjemme.

– Er det foreldrene dine som har skylden for alt dette?

– Ja, sier han kontant. – All skylda.

Og det er han fornøyd med.

Tommy Ellingsen

Pakker ned fiolinen

Han går aldri lei av musikken, men innrømmer at livet som proff musiker kan bli slitsomt.

– Man finner alltid nye vinkler, inspirasjon og musikk. Jeg går ikke lei, men har så klart dårlige dager.

– Hvordan da?

– Hvis jeg øver på noe veldig vanskelig, og det ikke går som jeg vil – da kan jeg kan bli «sur» på fiolinen.

Fiolinen blir da pakket ned under sengen, til motet snur.

– Dette er ikke en hobby lenger. Når jeg sier ja til konserter, forplikter jeg meg til å øve inn repertoar. Mamma sier alltid at jeg kan si ja til konserter, så lenge jeg øver nok.

Nå har han kommet til det punktet der han vil ha minst mulig «fritid». Fotball og gåturer er gøy, men fiolinen topper prioriteringslista.

Ett råd fra Tellefsen

– Har du prøvd å komponere noe eget?

– Prøvde én gang. Det gikk ikke bra, sier han.

– Hvorfor?

– Det er vanskelig. Det er en grunn til at vi ennå spiller de gamle verkene og at de ennå er populære.

– Hvem er inspirerer deg, da?

– Arve. Arve Tellefsen.

Tellefsen møtte Røbergshagen som 10-åring, da han spilte vinterfestspillene på Røros. Tellefsen har beskrevet Røbergshagen som spesielt begavet.

– Har han gitt deg noen råd?

– Ja. Han sa: Ikke ta på deg for mye jobb, da sliter du deg ut.

– Og du følger det?

Et smil.

– Nei.