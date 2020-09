Morten Hegseth fikk Skamløsprisen 2020

Programleder Morten Hegseth i VG-TV er tildelt Skamløsprisen 2020. Samtidig er Skamløsprisens første ærespris gitt til Kim Friele.

VG-TVs programleder Morten Hegseth har fått Skamløsprisen 2020 av stiftelsen Sex og samfunn. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix

Den første Skamløsprisens ærespris ble fredag tildelt Kim Friele. Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Stiftelsen Sex og samfunn har i fem år delt ut Skamløsprisen. Den skal gå til personer som gjennom sitt engasjement har løftet fram skambelagte områder innen seksualitet og skapt en positiv debatt omkring temaet.

I juryens begrunnelse for å gi Morten Hegseth heter det blant annet at: « … gjennom programmet «Homoterapi» og engasjementet i saken mot konverteringsterapi, har Morten stått opp for dem som kan ha eller har blitt utsatt for homoterapi, samtidig som han har gitt berørte en stemme.»

Juryen til Skamløsprisen 2020 fikk inn hele 170 nominasjoner, som er ny rekord. Blant disse ble det valgt ut tre finalister som folk kunne stemme fram.

Siden Skamløsprisen i år fyller fem år, ble også den aller første æresprisen delt ut på et arrangement fredag. Æresprisen gikk til Kim Friele – den første i Norge som åpent og under eget navn sto fram som homofil. Hun regnes som den viktigste forkjemperen for homofile og lesbiskes rettigheter i Norge.