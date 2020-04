Ukens anbefalte sanger

8. mai kommer «Worry world», det nye albumet til Einar Flaa.

Einar Flaa kommer fra Sandefjord. Foto: Julia Marie Naglestad

Siste singel derfra er et hakk lysere enn albumtittelen antyder og beskriver de øyeblikkene som gjør at en ikke gir opp. På «Riddle girl» har han fått med seg Marte Wulff på kor, Erland Dahlen på trommer, Geir Sundstøl på steelgitar og Jo Berger Myhre på bass.

Sangen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Riddle girl – Einar Flaa

Nå tar vi vare på hverandre – CC Cowboys

Life in quarantine – Benjamin Gibbard

A little soon to say – Jackson Browne

I think we’re alone now – Billie Joe Armstrong

Aries – Gorillaz, Peter Hook & Georgia

Punks in the beerlight – Quiet Hollers & Lacey Guthrie

The way I do – JR JR

Down at the Lah De Dah – Jimmy Buffett

All in it together – Mavis Staples

Nobody wants to be you – Dan Reeder

Bigger boat – Brandy Clark & Randy Newman

Fade into you – Whitehorse

Radio signal – The Mammals

That’s the way love goes – Hayes Carll & Allison Moorer

Good Time Charlie’s got the blues – Steve Forbert

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.