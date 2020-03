Verda har opplevd økonomisk kollaps før. Reiser me oss denne gongen også?

Koronakrisen er også ein økonomisk krise. Einar Lie er professor i økonomisk historie – og usikker på om me vender tilbake til den same normalen som før.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Kva gjer staten med restaurantar, barar eller reiseselskap om dei går konkurs, blant anna på grunn av tiltaka frå staten? Det har me ikkje erfaringar med å svara på – og det finst heller ikkje opplagde svar, seier Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Jan Zahl Kulturjournalist

Fakta Einar Lie (f. 1965) Utdanna sosialøkonom og historikar. Professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo. Har blant anna skrive Finansdepartementets historie, Norges Banks historie, statistikkens historie i Norge og Norsk Hydros historie. Les mer

– Tida lekar jo alle sår. Men det er ikkje sikkert at økonomien går seg til i overskodeleg framtid eller i vår alles levetid, seier Einar Lie (f. 1965).

Lie er både sosialøkonom og historikar, og ein leiande forskar på nyare norsk økonomisk historie. Han har, blant anna, skrive både Finansdepartementets historie og statistikkens historie i Norge, og forska på korleis Norge kom ut av krisen i dei harde 1930-åra.

Han må, med andre ord, vera rett mann å spørja om det mange lurer på: Kjem me velberga ut av den økonomiske krisen koronaepidemien påfører oss? Kva har konsekvensane vore av økonomiske krisar tidlegare?

– Økonomiske krisar har store konsekvensar både for liv, helse og samfunn – i alle fall om krisane er djupe nok. I moderne norsk tid har konsekvensane vore avgrensa. Men går du lenger tilbake, til før velferdsstaten, har det vore veldig alvorleg. Krisar har ført til svolt og dårlege kår, til både innvandring og utvandring.

Les også – Jeg er optimist og tror vi får feire 17. mai sammen

Ikkje første krise

2020 er langt frå første gong det siste hundreåret at verda opplever epidemi, krig og økonomisk krise:

Frå 1918 til 1920 herja tidenes verste influensaepidemi. Spanskesjuka tok livet av 15.000 nordmenn, flest barn og unge. Mellom 50 og 100 millionar menneske over heile verda døydde – meir enn i 1. og 2. verdskrig til saman – med dei økonomiske konsekvensane det hadde.

I 1929 kollapsa børsane på Wall Street i New York, og nær halvparten av verdiane på den amerikanske aksjemarknaden blei borte, nærmast over natta.

1939–1945: 2. verdskrig.

I 1987 sette børskrakket ein effektiv stoppar for jappetida. Dow Jones-indeksen i New York falt med 22 prosent på éin einaste dag.

I 2008 braut delar av det internasjonale finanssystemet fullstendig saman i det som sidan skulle bli kjent som finanskrisen. Dei fleste industrialiserte land gjekk inn i ein alvorleg og langvarig lågkonjunkturperiode.

– Spanskesjuka kom samtidig som etterkrigskrisa etter 1. verdskrig. Det blei høg arbeidsløyse, prisfall og vanskelege tider. Enkelte stader, som i Europa, sat det lengre i, mens land som USA kom seg raskare gjennom, seier Lie.

Einar Lie er professor i økonomisk historie. Han seier koronakrisen er ulik tidlegare økonomiske kriser det siste hundreåret. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det store krakket

Til gjengjeld skulle «The Roaring 20s» i USA føra til ein skikkeleg smell etter krakket i 1929.

– Dette var ein finansiell krise, som i sin tur skulle føra til mange konkursar, høg arbeidsløyse – og stor og langvarig sosial naud, både i USA og Europa, seier Lie.

Den store depresjonen og «dei harde 30-åra» blei dokumentert på ein ny måte gjennom kulturen. Blant anna blei fotografen Dorothea Langes bilete av naud og fattigdom i Midtvesten i USA ein vekkar for mange – og ein klassikar innan dokumentarfotografi.

Dei vanskelege økonomiske tidene i mellomkrigstida er sidan også ofte brukt som noko av forklaringa på fascismen og nazismens framvekst, med dei følgjene det skulle få for heile verda, og for fremveksten av økonomisk planlegging etter krigen.

Les også Norges Bank kutter styringsrenten til 0,25 prosent. Den har aldri vært lavere.

Les også Europas børser rett til værs ved åpning

Moderne børskrakk

I nyare tid kjem så børskrakket på 80-talet, Asia-krisen på 90-talet og finanskrisen på 2000-talet.

– Også desse finansielle krisene har hatt tunge sosiale konsekvensar, sjølv om ein ikkje har sett den same nakne nauda og suppekjøkkena frå 30-talet. Men utslaga har vore ulike for ulike land. Mange stader er det framleis høg arbeidsløyse som ein følgje av desse nyare krisane, seier Lie.

Og det er altså i denne situasjonen at koronakrisen treff verda. På eit tidspunkt der Europa er i ein veldig skjør situasjon, økonomisk.

– Det er kjempedyrt av å overvinna ein økonomisk krise, både for det offentlege og for private. Korleis det vil gå i land med høg gjeld og lite økonomisk handlingsrom, lurer eg veldig på. Men her er det altså stor forskjell på Norge som rikt land og resten av Europa og verda, seier Lie.

Krisehandtering

I eit rikt land som Norge vil ein kunna fjerna mange av dei umiddelbare konsekvensane for liv og helse, slik me nå ser stortingspolitikarane samla seg om enorme krisepakkar for å sikra folk privatøkonomi, arbeidsplassar og næringsliv.

– Men krisepakkane løyser ikkje alle problem, seier Lie.

Mens finanskrisane den siste generasjonen har handla om kollaps i marknaden og at folk har fått mindre pengar å bruka – altså eit problem på etterspurnadssida – er det nye i tilfellet korona at fleire av statens tiltak bidreg til å forsterka dei økonomiske problema i næringslivet. Folk manglar altså i utgangspunktet ikkje pengar, men tiltaka for å minska sosial kontakt går direkte ut over flyselskap, hotell, restaurantar, frisørar, kulturarbeidarar, etc. Og nedstenging av verksemder fører i sin tur til at det blir produsert mindre som folk kunne kjøpt.

– Mange verksemder blir ramma direkte av krisen – men også av tiltaka som blir sette inn. Ein del av dei som kjem til å gå konkurs nå, gjer det på grunn av styresmaktene verkemiddelbruk – men også fordi dei har ein liten kapitalbuffer eller låg soliditet. Då hjelper ikkje nødvendigvis meir kreditt, sidan det er ulovleg å driva for kreditors rekning. Er det styresmaktenes ansvar å løysa det problemet, spør Lie.

Har me verkemidla?

I januar skreiv Lie i ein kronikk i Aftenposten at det ikkje er opplagt at me har fungerande verkemiddel mot eit nytt tilbakeslag i økonomien. Moderne økonomisk teori – og praksis – har sidan 2. verdskrig vore å auka den statlege pengebruken i dårlege tider, å setja ned renta og prøva å få meir pengar i omløp ute i samfunnet. Men denne gongen kan ikkje politikarane løysa problemet med å stimulera folk til å gå ut og handla, og rentene er allereie rekordlåge.

– Å stenga ned store delar av samfunnet er ei avgrensing av den økonomiske aktiviteten. Eg trur ingen tør å ha ei presis oppfatning av kva konsekvensane av dette blir. Korona er ikkje primært ein finansiell krise, men ein samfunnskrise som smittar over på økonomien. Det er ikkje opplagt at verkemidla ein bruker treff like godt som i tidlegare, finansielle krisar, der poenget var å smørja det finansielle systemet, seier Lie.

Dermed er det nye og spesielle ved den økonomiske krisen koronaepidemien skaper at me ikkje har erfart akkurat dette før.

– Kva gjer staten med restaurantar, barar eller reiseselskap om dei går konkurs, blant anna på grunn av tiltaka frå staten? Det har me ikkje erfaringar med å svara på – og det finst heller ikkje opplagde svar. Det er heller ikkje mange som så langt har begynt å tumla med desse ideane, seier Lie.

– Basert på historia: Det går seg vel til igjen – til slutt?

– Eg trur ikkje ein skal ta for gitt at det går over og blir akkurat som før. Men dei som blir sjuke vil på eit visst tidspunkt bli friske – om dei ikkje er døde. Og verdiane vil koma tilbake på børsen – men ikkje nødvendigvis for alle. Før eller seinare vender me tilbake til ein normal igjen. Men det er ikkje nødvendigvis den same normalen som før.