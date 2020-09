Nydelige sanger om USAs historie

En flott plate om Amerika og det amerikanske.

Soloalbum nummer sju fra Tobin Sprout. Foto: Tobin Sprout

Geir Flatøe Journalist

Tobin Sprout: «Empty horses» (Fire)

Tobin Sprout fra Dayton i Ohio forsøkte ikke å lage et konseptalbum om hjemlandet sitt, men det var der han endte. Med en lengsel etter enklere tider, en kamp for rettferdighet og om historien som skrives mens vi går.

Plateselskapet kaller ham en blanding av Townes Van Zandt, John Prine og Robbie Robertson. Det er å trekke det langt, men Sprout har samme evne til å lage sanger som føles som om de alltid har vært der.

I det minste i drøyt 150 år når Antietam, det blodigste endagsslaget under den amerikanske borgerkrigen, får sin egen sang.

Stilige «Wings prelude» burde vært mer enn et forspill på halvannet minutt, en gjerrighet han trekker med seg fra sin gamle gruppe Guided By Voices. Flotte «All in my sleep» får derimot strekke seg ut og vokse underveis.

65-åringen tar seg også god tid på nydelige «On Golden rivers», med linjen the fear of mornings’ got me down upon my knees. En av årets vemodigste og vakreste sanger.

Beste spor: «Breaking down», «On Golden rivers», «Antietam», «All in my sleep».