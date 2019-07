Klisjéfylt drømme-pop

1 2 3 4 5 6

Hatchie: Keepsake (Double Double Whammy/Border)

Harriette Pilbeam er Hatchie. «Keepsake» er australierens første album. Her går det i dream-pop: Mye gitar, forvrenging og en haug av effekter som skal sende lyttere inn i en «drømmende» atmosfære.

Musikken er behagelig og Pilbeam treffer på sjangeren, men innholdet i låtene er ikke like drømmende. Singelen «Without a blush» er et av platens beste spor, men de fengende melodier overskygges av klisjefylte tekstlinjer:

You and me, we were destined to be the ones

But we couldn't see we were flying close to the sun

Dette gjelder hele albumet. Det blir for mye overfladisk kliss. På låten «Her own heart» presterer hun følgende:

Are you giving it time?

Stay true to your heart

Den har vi hørt før.

Tekstene sørger for at man går lei før en er halvveis gjennom albumet, dessverre - for Pilbeam har en flott stemme og er god på gitaren. Det er stort potensial her, men hun må slutte å ordlegge seg som 16 år gammel blogger.

Beste spor: «Without a blush», «Stay with me».